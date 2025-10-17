Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mientras Mariano Torres gana 20 mil dólares en Saprissa, esto cobra Celso Borges como el jugador mejor pago del plantel de Alajuelense

En la previa al clásico entre Alajuelense y Saprissa, comparamos los salarios que cobran Mariano Torres y Celso Borges.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Celso Borges y Mariano Torres. (Foto: Concacaf)
Celso Borges y Mariano Torres. (Foto: Concacaf)

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, que se disputará este domingo, no solo enfrenta a los dos equipos más grandes del país en lo deportivo, sino también en lo económico. Detrás del duelo en la cancha, existen realidades salariales que reflejan la magnitud de ambas instituciones y el peso de sus figuras.

En el caso del Morado, su capitán y referente Mariano Torres es uno de los futbolistas mejor remunerados del fútbol costarricense. Según reveló el periodista Josué Quesada, el volante argentino percibe un salario cercano a los 20 mil dólares mensuales, cifra que lo coloca como el líder salarial dentro del camerino tibaseño.

Torres, quien ha sido pieza clave en los títulos más recientes del club, mantiene un vínculo estrecho con la afición morada y con el proyecto deportivo de Vladimir Quesada. Su experiencia y jerarquía lo han convertido en el emblema de un equipo acostumbrado a pelear por todo.

¿Cuánto cobra Celso Borges en Alajuelense?

En la acera de enfrente, Alajuelense también tiene a su figura mejor pagada, y su nombre no sorprende a nadie: Celso Borges. De acuerdo con información mencionada en el programa Teléfono Rojo, el capitán rojinegro percibe un salario cercano a los 32 mil dólares mensuales, lo que lo convierte no solo en el jugador mejor pago del club, sino también en uno de los futbolistas más costosos de toda Centroamérica.

Celso Borges gana más que Mariano Torres. (Foto: Concacaf)

Celso Borges gana más que Mariano Torres. (Foto: Concacaf)

El mediocampista, exjugador del Deportivo La Coruña y de trayectoria mundialista con la Selección de Costa Rica, regresó a la Liga con la misión de aportar liderazgo, experiencia y equilibrio en la medular. Su peso en el camerino y en el proyecto deportivo es indiscutible, especialmente bajo la dirección de Óscar Ramírez, quien lo considera una pieza esencial.

Publicidad
Erick Lonnis lo trajo a Saprissa, pero Vladimir Quesada no lo quiere y se quedaría fuera del clásico con Alajuelense: “Creí que estaban enterados”

ver también

Erick Lonnis lo trajo a Saprissa, pero Vladimir Quesada no lo quiere y se quedaría fuera del clásico con Alajuelense: “Creí que estaban enterados”

Así, el clásico del domingo no solo pondrá frente a frente a dos equipos históricos, sino también a dos líderes con contratos de élite: Mariano Torres y Celso Borges, símbolos de su generación y pilares de sus respectivos clubes.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
En Alajuelense revelan el mal momento que vive Celso Borges
Liga Deportiva Alajuelense

En Alajuelense revelan el mal momento que vive Celso Borges

Machillo recibe la peor noticia antes de los clásicos
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo recibe la peor noticia antes de los clásicos

Miguel Herrera recibe el golpe más duro en Costa Rica
Costa Rica

Miguel Herrera recibe el golpe más duro en Costa Rica

“Vuelve”: aseguran el regreso a Guatemala que Luis Fernando Tena escondía para jugarse la clasificación al Mundial 2026
Guatemala

“Vuelve”: aseguran el regreso a Guatemala que Luis Fernando Tena escondía para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo