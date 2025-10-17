Mientras Mariano Torres gana 20 mil dólares en Saprissa, esto cobra Celso Borges como el jugador mejor pago del plantel de Alajuelense

El Clásico Nacional entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense, que se disputará este domingo, no solo enfrenta a los dos equipos más grandes del país en lo deportivo, sino también en lo económico. Detrás del duelo en la cancha, existen realidades salariales que reflejan la magnitud de ambas instituciones y el peso de sus figuras.

En el caso del Morado, su capitán y referente Mariano Torres es uno de los futbolistas mejor remunerados del fútbol costarricense. Según reveló el periodista Josué Quesada, el volante argentino percibe un salario cercano a los 20 mil dólares mensuales, cifra que lo coloca como el líder salarial dentro del camerino tibaseño.

Torres, quien ha sido pieza clave en los títulos más recientes del club, mantiene un vínculo estrecho con la afición morada y con el proyecto deportivo de Vladimir Quesada. Su experiencia y jerarquía lo han convertido en el emblema de un equipo acostumbrado a pelear por todo.

¿Cuánto cobra Celso Borges en Alajuelense?

En la acera de enfrente, Alajuelense también tiene a su figura mejor pagada, y su nombre no sorprende a nadie: Celso Borges. De acuerdo con información mencionada en el programa Teléfono Rojo, el capitán rojinegro percibe un salario cercano a los 32 mil dólares mensuales, lo que lo convierte no solo en el jugador mejor pago del club, sino también en uno de los futbolistas más costosos de toda Centroamérica.

Celso Borges gana más que Mariano Torres. (Foto: Concacaf)

El mediocampista, exjugador del Deportivo La Coruña y de trayectoria mundialista con la Selección de Costa Rica, regresó a la Liga con la misión de aportar liderazgo, experiencia y equilibrio en la medular. Su peso en el camerino y en el proyecto deportivo es indiscutible, especialmente bajo la dirección de Óscar Ramírez, quien lo considera una pieza esencial.

Así, el clásico del domingo no solo pondrá frente a frente a dos equipos históricos, sino también a dos líderes con contratos de élite: Mariano Torres y Celso Borges, símbolos de su generación y pilares de sus respectivos clubes.