Concacaf lo hará oficial: Costa Rica recibe una gran noticia a días de los partidos claves ante Haití y Honduras

La Selección de Costa Rica cerró el mes de octubre con un impulso anímico que le devuelve la esperanza en su camino hacia el Mundial 2026. Los dirigidos por Miguel Herrera lograron resultados clave en la reciente fecha FIFA: un empate 0-0 ante Honduras en San Pedro Sula y una goleada 4-1 frente a Nicaragua en el Estadio Nacional, que permitieron al equipo reencontrarse con su mejor versión.

Estos resultados no solo fortalecieron la posición de La Sele dentro de la tabla del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf, sino que también trajeron una consecuencia positiva fuera del terreno de juego, algo que podría tener impacto directo en su futuro mundialista.

¿Cuál es la buena noticia que recibirá Costa Rica?

De acuerdo con los cálculos previos difundidos por el entorno de la Concacaf, Costa Rica subirá dos posiciones en el próximo ranking FIFA, pasando del puesto 47 al 45 del mundo, una mejora que refleja la recuperación del conjunto tricolor tras un inicio irregular en la eliminatoria.

Aunque el listado oficial será publicado el 22 de octubre, fuentes vinculadas a la confederación confirmaron que el ascenso ya está asegurado, y que se debe a los puntos obtenidos frente a rivales de la región en condición de visitante y local.

Costa Rica crecerá en el ranking de Concacaf. (Foto: Getty Images)

A nivel continental, Costa Rica se mantiene como la quinta mejor selección de la Concacaf, por detrás de México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, pero con un margen más reducido que en meses anteriores.

Más allá de lo simbólico, esta mejora tiene un peso estratégico: el ranking FIFA será determinante para los sorteos de la fase de grupos del Mundial 2026 y del eventual repechaje intercontinental, donde las selecciones mejor ubicadas tendrán una ventaja en el emparejamiento de rivales.