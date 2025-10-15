Es tendencia:
Mariano Torres rompió el silencio: la sentencia sobre su golazo a San Carlos que nadie en Saprissa vio venir

El capitán de Saprissa sorprendió a los morados al referirse al gol que le anotó a San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Mariano Torres llegó a 76 goles con la camisa del Monstruo.
© Tigo SportsMariano Torres llegó a 76 goles con la camisa del Monstruo.

Deportivo Saprissa se impuso 2-0 a San Carlos este miércoles y llegó a 23 puntos en el Torneo Apertura 2025, asegurándose el liderato sin importar lo que suceda en el cierre de la decimosegunda jornada, cuando Alajuelense visite a Herediano.

El gran protagonista de la noche fue el capitán de los tibaseños, Mariano Torres, quien al minuto 85 cogió la bola antes de la media cancha y sacó un zurdazo de antología para batir al portero Alexandre Lezcano.

Sin embargo, cuando habló para la transmisión de Tigo Sports, el volante argentino sorprendió por la forma en que se refirió a su anotación, la número 76 con Saprissa en 404 partidos.

Mariano Torres revela si este fue el mejor gol de su carrera

Mariano Torres fue tajante tras el encuentro con San Carlos y afirmó: No, no creo (que sea el más bonito de mi carrera) porque me gustan otro tipo de goles. Tal vez sí entró bien la pelota y por la distancia se habla mucho de los goles de larga distancia”.

A Vladimir Quesada le preguntaron por el golazo de Mariano Torres y lo terminó comparando con una leyenda de Saprissa

A Vladimir Quesada le preguntaron por el golazo de Mariano Torres y lo terminó comparando con una leyenda de Saprissa

Vi al arquero que estaba adelantado antes y le pegué. Tuve un poco de suerte de que entró, aseguró el ex Boca Juniors, quien añadió: “Estoy contento sobre todo por el equipo, porque hizo un gran trabajo, porque ganamos un partido que buscamos en todo momento y eso es lo más importante”.

El elogio de Paté Centeno para el capitán de Saprissa

Es un gol de inteligencia, de un jugador que está jugando el partido y no necesita correr. Hizo una buena jugada, tomó al portero de nosotros desprevenido y es todo mérito de él”, analizó Walter Centeno, el ídolo de Saprissa al que le tocó estar sentado en el banquillo de San Carlos y sufrir la anotación de Torres.

