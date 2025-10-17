Lo que todos querían saber: Alajuelense revela qué pasará con Celso Borges en los duelos ante Saprissa y Olimpia

Luego de conseguir una importante victoria como visitante ante el Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense ya pone la mira en una seguidilla de compromisos que pueden marcar el rumbo de su temporada.

El equipo que dirige Óscar “Machillo” Ramírez afrontará dos verdaderas finales en menos de una semana: primero, el domingo 19 de octubre, recibirá en el Morera Soto al Deportivo Saprissa, con la posibilidad de arrebatarle el primer lugar del Torneo Apertura 2025 a su eterno rival.

ver también En Alajuelense rompen el silencio y revelan el mal momento que vive Celso Borges: “No la está pasando bien”

Cuatro días más tarde, el jueves 23, los manudos volverán a jugar ante su gente para disputar la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, frente al Olimpia de Honduras.

Preocupación por Celso Borges

En la antesala de estos dos duelos decisivos, la gran preocupación del cuerpo técnico que encabeza Machillo Ramírez ha sido el estado físico de Celso Borges, capitán y referente indiscutido del plantel.

El experimentado mediocampista lleva casi un mes sin jugar tras lesionarse en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, el pasado 23 de septiembre. Desde entonces, Celso se ha perdido los encuentros ante Puntarenas FC, Herediano y Motagua.

Celso Borges mantiene en vilo a Alajuelense (Instagram).

Publicidad

Publicidad

El volante también fue convocado por la Selección de Costa Rica, pero durante los entrenamientos previos a los choques eliminatorios contra Honduras y Nicaragua volvió a resentirse, por lo que tampoco pudo tener minutos con la Tricolor rumbo al Mundial de 2026.

¿Celso llega al clásico? Optimismo en el cuerpo técnico

Este viernes, Wardy Alfaro, asistente técnico de Machillo Ramírez, dio buenas noticias sobre la evolución del capitán. “En el caso de Celso, pronto lo veremos en la cancha”, aseguró en declaraciones para FUTV antes de la victoria 3-1 ante el Team.

Publicidad

Además, Alfaro explicó que la recuperación marcha por buen camino y que el objetivo del cuerpo técnico es contar con Celso para los próximos dos compromisos: “Esa es la idea, la evolución ha sido muy buena, es un gran profesional y jugador que nos aporta muchísimo tanto adentro como afuera de la cancha, y estamos en esa evolución día a día con Celso esperando que nos pueda aportar lo más rápido posible”, afirmó.

Publicidad

ver también Machillo Ramírez tuvo que ceder: revelan el pedido especial de Joel Campbell para quedarse en Alajuelense

Por ahora, el capitán manudo no ha sido parte de ninguna convocatoria desde su lesión, ya que dentro del cuerpo técnico quieren trabajar con cautela para evitar una nueva recaída. Si la evolución continúa como hasta ahora, Celso Borges podría reaparecer nada menos que en el clásico nacional ante Saprissa.