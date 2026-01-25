Ronald Matarrita tuvo un fuerte cruce con un fanático de Alajuelense y se filtró el video: “¿Pensás que no siento la camisa?”

La Liga Deportiva Alajuelense por fin pudo respirar en el Torneo Clausura 2026. Tras tres jornadas sin conocer la victoria, el vigente campeón nacional se hizo fuerte como local y logró un triunfo agónico ante AD San Carlos, que estuvo muy cerca de llevarse un punto valioso del estadio Alejandro Morera Soto.

Hasta el minuto 90, cuando un derechazo cruzado del juvenil Isaac Badilla desató la locura en las graderías de La Catedral del Buen Fútbol, el ambiente estuvo marcado por la tensión.

Los fanáticos rojinegros manifestaron su inconformidad con el rendimiento colectivo que vienen mostrando los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez en este inicio de semestre, al punto de que algunos futbolistas recibieron silbidos, como fue el caso de Creichel Pérez.

Isaac Badilla salvó a los manudos (Instagram: LDA).

El tenso cruce protagonizado por Matarrita

Ronald Matarrita fue titular y disputó el partido completo. Al minuto 83, con el marcador todavía igualado sin goles, el lateral izquierdo pasó cerca de dos aficionados que supuestamente estaban reclamando que los jugadores “no sentían la camiseta”. Con el balón detenido, Matarrita salió del campo y se encaró frente a frente con uno de ellos.

“¿Vos pensás que no siento la camisa?”, le lanzó el defensor, visiblemente molesto. “¡Sí la sentís!”, le respondió el hincha a los gritos, mientras lo señalaba y repetía: “¡Huevos, huevos!”. “Vos a mí no me decís”, replicó Matarrita antes de alejarse, dando por terminado el intercambio.

El cruce no pasó a mayores y, minutos después, Alajuelense encontró el ansiado gol del triunfo. La tensión que se había apoderado del Morera Soto dio paso a la euforia y a la ilusión de enderezar el rumbo para ir en busca del bicampeonato nacional bajo la conducción del Machillo Ramírez.

El video del enfrentamiento fue compartido en X (ex Twitter) por el usuario @drm1792, quien aplaudió el accionar del lateral. En los comentarios, varios aficionados coincidieron con ese respaldo: “Muy bien Mata, uno de los pocos que sí está metiendo”, escribió uno de ellos.