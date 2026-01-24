“Bienvenido”: Alajuelense hace oficial el fichaje que buscan otros grandes de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense dio un golpe firme en el mercado de fichajes y confirmó la llegada de un futbolista que no pasó desapercibido en el campeonato nacional. El campeón nacional oficializó este lunes la contratación del argentino Malcom Pilone, uno de los jugadores más regulares y líderes del Municipal Liberia en los últimos torneos.

Pilone se había convertido en uno de los capitanes del cuadro liberiano y en una pieza clave del equipo dirigido por José Saturnino Cardozo, lo que despertó el interés de varios clubes importantes del país. Sin embargo, fue Alajuelense el que aceleró y cerró la negociación.

Una apuesta clara tras un mercado complejo

La dirigencia rojinegra puso el foco en Pilone luego de que no se pudiera concretar la llegada del volante hondureño Jorge Álvarez, quien finalmente se quedó en el Olimpia de Honduras. Ante ese escenario, la Liga decidió ir con fuerza por un futbolista probado en el medio local y con liderazgo comprobado.

El mediocampista argentino firmó contrato por un año, es decir, dos torneos cortos, con el actual campeón nacional.

Malcom Pilone es nuevo jugador de Alajuelense.

El fichaje que otros grandes también sondearon

El movimiento de Alajuelense no pasó desapercibido en el mercado. El propio agente del jugador confirmó que Pilone estaba en la mira de otros clubes importantes del país, aunque solo uno fue realmente a fondo.

Publicidad

Publicidad

“Ha habido sondeos de otros equipos grandes, pero Alajuelense fue el único que puso interés real por Malcom”, reveló el representante del futbolista.

ver también “No me creo el cuento”: Paté Centeno vuelve a apuntar a Alajuelense con un mensaje que incomoda a Machillo Ramírez

La cuarta llegada del campeón

Con la incorporación de Pilone, Alajuelense suma su cuarto refuerzo para el Clausura 2026, tras las llegadas de Kenneth Vargas, el mexicano Ángel Zaldívar y el atacante José Alvarado.