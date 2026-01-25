Machillo Ramírez ilusionó a todo Alajuelense con lo que dijo sobre la llegada de Malcolm Pilone: “Es muy interesante”

Tras oficializarse la llegada de Malcolm Pilone a la Liga Deportiva Alajuelense, las palabras que tuvo el Machillo Ramírez encendieron la ilusión en el entorno manudo.

El Machillo no ocultó su entusiasmo al referirse a la llegada del nuevo refuerzo, destacando que se trata de un movimiento “muy interesante” y alineado con la idea que busca implementar en el equipo.

Esto dijo Machillo Ramírez sobre la llegada de Malcolm Pilone

Óscar “Machillo” Ramírez valoró de forma muy positiva la llegada de Malcolm Pilone, destacando que encaja plenamente en la idea que pretende consolidar en el equipo.

Señaló que busca dotar al plantel de mayor identidad y “alma”, y confía en que el mediocampista argentino logre adaptarse rápidamente a la manera de jugar del club.

Machillo Ramírez – Alajuelense

“Es un muchacho muy interesante y es lo que pretendemos; tener más alma de alguna manera en el equipo, que venga a entender nuestra manera de jugar, a acoplarse lo más rápido posible”, aseveró el Machillo Ramírez.

“Creo que tiene las condiciones, lo ayuda mucho su experiencia y ojalá pueda estar disponible lo más pronto posible”, comentó el Machillo Ramírez en rueda de prensa sobre Malcolm Pilone tras el triunfo ante San Carlos.

Malcolm Pilone, el nuevo fichaje de Alajuelense

Pilone inició su recorrido en el fútbol costarricense en 2020, cuando firmó con AD Guanacasteca, club con el que disputó apenas ocho partidos antes de cambiar de rumbo dentro de la península de Nicoya y sumarse al Municipal Liberia.

Malcolm Pilone, nuevo refuerzo de Alajuelense

En números, Pilone deja en Liberia un balance de 89 partidos disputados, con 6 goles y 6 asistencias, además de un papel determinante en el Apertura 2025, torneo en el que jugó 19 encuentros bajo la dirección técnica de José Saturnino Cardozo y ayudó al equipo a alcanzar las semifinales.

Con una estatura de 1,68 metros, Pilone es un volante de corte organizador, enfocado en el manejo del ritmo, los giros cortos y la correcta distribución del juego. Se trata de un mediocampista de segunda línea que se ofrece constantemente como opción, ordena al equipo desde el centro del campo.

