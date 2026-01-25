Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Machillo Ramírez ilusionó a todo Alajuelense con lo que dijo sobre la llegada de Malcolm Pilone: “Es muy interesante”

Malcolm Pilone fue confirmado como nuevo fichaje de Alajuelense y el Machillo Ramírez no tardó en expresarse.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Machillo Ramírez ilusionó a todo Alajuelense con lo que dijo sobre la llegada de Malcolm Pilone
© AlajuelenseMachillo Ramírez ilusionó a todo Alajuelense con lo que dijo sobre la llegada de Malcolm Pilone

Tras oficializarse la llegada de Malcolm Pilone a la Liga Deportiva Alajuelense, las palabras que tuvo el Machillo Ramírez encendieron la ilusión en el entorno manudo.

El Machillo no ocultó su entusiasmo al referirse a la llegada del nuevo refuerzo, destacando que se trata de un movimiento “muy interesante” y alineado con la idea que busca implementar en el equipo.

“Bienvenido”: Alajuelense hace oficial el fichaje que buscan otros grandes de Costa Rica

ver también

“Bienvenido”: Alajuelense hace oficial el fichaje que buscan otros grandes de Costa Rica

Esto dijo Machillo Ramírez sobre la llegada de Malcolm Pilone

Óscar “Machillo” Ramírez valoró de forma muy positiva la llegada de Malcolm Pilone, destacando que encaja plenamente en la idea que pretende consolidar en el equipo.

Señaló que busca dotar al plantel de mayor identidad y “alma”, y confía en que el mediocampista argentino logre adaptarse rápidamente a la manera de jugar del club.

Machillo Ramírez – Alajuelense

Machillo Ramírez – Alajuelense

Es un muchacho muy interesante y es lo que pretendemos; tener más alma de alguna manera en el equipo, que venga a entender nuestra manera de jugar, a acoplarse lo más rápido posible”, aseveró el Machillo Ramírez.

Publicidad

Creo que tiene las condiciones, lo ayuda mucho su experiencia y ojalá pueda estar disponible lo más pronto posible”, comentó el Machillo Ramírez en rueda de prensa sobre Malcolm Pilone tras el triunfo ante San Carlos.

Malcolm Pilone, el nuevo fichaje de Alajuelense

Pilone inició su recorrido en el fútbol costarricense en 2020, cuando firmó con AD Guanacasteca, club con el que disputó apenas ocho partidos antes de cambiar de rumbo dentro de la península de Nicoya y sumarse al Municipal Liberia.

Publicidad
Así juega el argentino que está a punto de llegar a Alajuelense | La Nación
Malcolm Pilone, nuevo refuerzo de Alajuelense

En números, Pilone deja en Liberia un balance de 89 partidos disputados, con 6 goles y 6 asistencias, además de un papel determinante en el Apertura 2025, torneo en el que jugó 19 encuentros bajo la dirección técnica de José Saturnino Cardozo y ayudó al equipo a alcanzar las semifinales.

Publicidad

Con una estatura de 1,68 metros, Pilone es un volante de corte organizador, enfocado en el manejo del ritmo, los giros cortos y la correcta distribución del juego. Se trata de un mediocampista de segunda línea que se ofrece constantemente como opción, ordena al equipo desde el centro del campo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Manfred Ugalde recibe el llamado de un grande de Sudamérica y esta sería su decisión
Costa Rica

Manfred Ugalde recibe el llamado de un grande de Sudamérica y esta sería su decisión

Quiere a Celso Borges: el presidente de Saprissa confirma el interés que sorprende a LDA
Deportivo Saprissa

Quiere a Celso Borges: el presidente de Saprissa confirma el interés que sorprende a LDA

Saprissa y LDA van por él: así juega Aikel Pennant, la joya de Pococí
Costa Rica

Saprissa y LDA van por él: así juega Aikel Pennant, la joya de Pococí

Washington Ortega le envía un sentido mensaje a Freddy Álvarez por la muerte de su hija
Liga Deportiva Alajuelense

Washington Ortega le envía un sentido mensaje a Freddy Álvarez por la muerte de su hija

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo