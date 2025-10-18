El gesto que Alajuelense no esperaba: Joel Campbell vuelve a acercarse a un equipo que lo conoce muy bien

Antes de convertirse en jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Joel Campbell vivió una extensa etapa de su carrera en el Club León. Con el uniforme de los Panzas Verdes, el atacante costarricense disputó 123 partidos, en los que registró 9 goles y 10 asistencias, además de ser parte de dos títulos: un Torneo Apertura de la Liga MX y una Copa de Campeones de la Concacaf.

El paso de Campbell por México terminó en julio de 2023, cuando firmó contrato con la Liga, que sigue siendo su equipo en la actualidad (aunque en 2024 tuvo un breve paso por Atlético Goianiense, cedido a préstamo por el conjunto manudo).

Sin embargo, el histórico delantero costarricense no olvida su etapa en México, y este sábado volvió a dejarlo claro con un gesto que no pasó inadvertido entre sus seguidores fieras de las redes sociales.

Un guiño al pasado

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Joel Campbell reposteó una nostálgica publicación del Club León, en la que aparece vistiendo el dorsal número 12.

Campbell no olvida su paso por León (Instagram).

“💚🦁💚” fue el contundente mensaje con el que acompañó su publicación, dejando claro el cariño que aún conserva por el equipo que lo vio brillar en la Liga MX.

Presente y futuro de Joel Campbell

Mientras tanto, Campbell atraviesa un momento positivo con la camiseta de Alajuelense. En el Torneo Apertura 2025, el ex Arsenal de Inglaterra acumula un gol y una asistencia, además de haber anotado un tanto en la Copa Centroamericana.

El histórico delantero ha estado presente en tres mundiales consecutivos con la Selección de Costa Rica, y su meta es mantener la regularidad en su equipo para volver a ser una opción en la Tricolor de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, que podría ser el cierre perfecto para su carrera internacional.