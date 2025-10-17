Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Todo Alajuelense emocionado con la noticia que Machillo Ramírez tanto necesitaba escuchar antes del clásico con Saprissa

Machillo Ramírez celebra la noticia que lo ilusiona de cara al clásico con Saprissa en el Morera Soto.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Una gran noticias para Machillo Ramírez.
© LDA.Una gran noticias para Machillo Ramírez.

Cada vez falta menos para que el fútbol costarricense se paralice con una nueva edición del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa.

El próximo domingo 19 de octubre, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez recibirá a su acérrimo rival en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un encuentro que promete ser determinante en la lucha por el liderato del Torneo Apertura 2025.

Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres para Saprissa: “Me lo tienes que explicar”

ver también

Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres para Saprissa: “Me lo tienes que explicar”

Los morados llegan como punteros con 23 unidades, pero la Liga los sigue muy de cerca con 21 puntos y un partido pendiente, lo que añade todavía más emoción a la previa.

La mejor noticia para Machillo Ramírez

A pocos días del pitazo inicial, una información confirmada por El Mundo CR ha despertado la euforia en todo el entorno rojinegro. Según reportó el medio, la expectativa por el clásico ha sido tan grande que apenas quedan 2.000 boletos disponibles para presenciar el duelo en La Catedral, los cuales pueden adquirirse a través de la boletería oficial del club.

La demanda ha sido altísima desde el anuncio del partido, y la afición manuda se ha volcado a asegurar su espacio en un encuentro que puede marcar un antes y un después en el Torneo de Apertura 2025”, explicó el periodista Ferlín Fuentes, destacando que el Morera Soto se prepara para lucir completamente lleno.

El Alejandro Morera Soto será una caldera rojinegra (LDA).

El Alejandro Morera Soto será una caldera rojinegra (LDA).

Publicidad

Para el Machillo Ramírez, esta noticia es una inyección anímica clave: contará con el respaldo total de su gente en un momento crucial del campeonato, en el que buscará superar a un Saprissa que no logra ganar en Alajuela desde 2023, también bajo la conducción de Vladimir Quesada.

Lo que todos querían saber: Alajuelense revela qué pasará con Celso Borges en los duelos ante Saprissa y Olimpia

ver también

Lo que todos querían saber: Alajuelense revela qué pasará con Celso Borges en los duelos ante Saprissa y Olimpia

¿A qué hora se juega el clásico?

El esperado clásico nacional se disputará este domingo 19 de octubre a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se espera un ambiente de caldera total, con una afición rojinegra que agotará todas las localidades para acompañar a su equipo en un partido que promete ser una auténtica final anticipada.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres
Deportivo Saprissa

Tiene más de 23 millones de seguidores y enloqueció con el golazo de Mariano Torres

Alajuelense revela qué pasará con Celso Borges vs Saprissa y Olimpia
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense revela qué pasará con Celso Borges vs Saprissa y Olimpia

Dax Palmer recibe el llamado que lo aleja de Saprissa
Deportivo Saprissa

Dax Palmer recibe el llamado que lo aleja de Saprissa

Dereck Moncada ya tiene fecha para dejar Olimpia y fichar por su nuevo equipo
Honduras

Dereck Moncada ya tiene fecha para dejar Olimpia y fichar por su nuevo equipo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo