Todo Alajuelense emocionado con la noticia que Machillo Ramírez tanto necesitaba escuchar antes del clásico con Saprissa

Cada vez falta menos para que el fútbol costarricense se paralice con una nueva edición del clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa.

El próximo domingo 19 de octubre, el equipo dirigido por Óscar “Machillo” Ramírez recibirá a su acérrimo rival en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un encuentro que promete ser determinante en la lucha por el liderato del Torneo Apertura 2025.

Los morados llegan como punteros con 23 unidades, pero la Liga los sigue muy de cerca con 21 puntos y un partido pendiente, lo que añade todavía más emoción a la previa.

La mejor noticia para Machillo Ramírez

A pocos días del pitazo inicial, una información confirmada por El Mundo CR ha despertado la euforia en todo el entorno rojinegro. Según reportó el medio, la expectativa por el clásico ha sido tan grande que apenas quedan 2.000 boletos disponibles para presenciar el duelo en La Catedral, los cuales pueden adquirirse a través de la boletería oficial del club.

“La demanda ha sido altísima desde el anuncio del partido, y la afición manuda se ha volcado a asegurar su espacio en un encuentro que puede marcar un antes y un después en el Torneo de Apertura 2025”, explicó el periodista Ferlín Fuentes, destacando que el Morera Soto se prepara para lucir completamente lleno.

El Alejandro Morera Soto será una caldera rojinegra (LDA).

Para el Machillo Ramírez, esta noticia es una inyección anímica clave: contará con el respaldo total de su gente en un momento crucial del campeonato, en el que buscará superar a un Saprissa que no logra ganar en Alajuela desde 2023, también bajo la conducción de Vladimir Quesada.

¿A qué hora se juega el clásico?

El esperado clásico nacional se disputará este domingo 19 de octubre a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Alejandro Morera Soto. Se espera un ambiente de caldera total, con una afición rojinegra que agotará todas las localidades para acompañar a su equipo en un partido que promete ser una auténtica final anticipada.