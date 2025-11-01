“No es mejor que nadie”: Panamá provoca a Óscar Santis con la sentencia que indigna a Guatemala antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Guatemala y Panamá lo darán todo para clasificar a la próxima Copa del Mundo en la última ventana del proceso clasificatorio. Ambos equipos tienen chances de acceder al boleto de clasificación directa. Están obligados a sumar sus puntos.

Desde suelo canalero, el periodista José Miguel Domínguez Flores provocó al jugador Óscar Santis justo antes de que ambas selecciones se crucen. Dijo que “no es la gran cosa” y que “cualquier delantero panameño lo supera con creces”.

“Si Panamá se pone serio, a lo suyo, juega el partido determinado como una final, yo creo que Panamá tiene que ganarle sin problema, en todos los aspectos. Todas las partes del partido son para ganarle a Guatemala. Lo único que me asusta de Guatemala es ese tal Santis. Para mí, no es la gran cosa”, sentenció Domínguez.

“Para mí, Fajardo, Waterman… Cualquier delantero panameño supera con creces a un hombre como Santis. Juega en Antigua de la Primera División de Guatemala, no estamos hablando de un hombre que juega en España, ni en Italia… Señores, es un hombre que juega en Antigua, ese jugador no es mejor que nadie”, comentó.

Tena y Christiansen pelearán en Eliminatorias al Mundial 2026 en el Grupo A Concacaf

Guatemala está tercera, pero definirá de local ante el escolta Panamá y Surinam, el líder del Grupo A. Durante la ventana correspondiente a octubre, logró ganarle a El Salvador en el mítico Estadio Cuscatlán. Por eso, los relegó al último puesto.

Para José Miguel Domínguez Flores, mejor conocido como Chepebomba, no hay mayores complicaciones en este partido. La Canalera debería salir a la cancha con ánimos de cumplir con su tarea, para anular a La Bicolor con todo su despliegue.

“Panamá, si hace lo suyo, tiene que ganarle, más allá de que para mí Guatemala es favorito y les doy la presión, se las regalo. Panamá, si ya hace lo que tiene que hacer, no tiene que tener sobresaltos. Que vengan como quieran. Si Panamá hace lo suyo, saca el partido adelante. No hay más opciones para eso”, finalizó Chepe.

¿Cuándo juegan Guatemala y Panamá por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

Guatemala y Panamá se enfrentarán el 13 de noviembre por la quinta jornada de Eliminatorias al Mundial 2026. Será en el Estadio Manuel Felipe Carrera, también conocido como El Trébol, a las 20.00 horas chapinas y 21.00 horas canaleras.