Miguel Herrera se juega en el mes de noviembre los partidos más importantes de su ciclo como DT de la Selección de Costa Rica. La Sele enfrentará a Haití en la quinta jornada y cerrará el Grupo C de las Eliminatorias ante Honduras en el Estadio Nacional.

Para obtener un mejor rendimiento en estos encuentros en los que necesita ganar, el técnico mexicano tomó la decisión de realizar un microciclo que iniciará el miércoles 5 de noviembre. Tendrá la particularidad de que se frenará la Liga Promérica por las próximas dos semanas.

A la espera de anunciar, de manera oficial, la lista de los 24 convocados que dirán presentes en este microciclo, se filtró el nombre de una histórica figura que volverá a ser parte del seleccionado costarricense tras ausentarse por un año.

ver también No hay vuelta atrás: Piojo Herrera revela la noticia más esperada por Costa Rica para clasificar al Mundial 2026

Joel Campbell regresa a la Selección de Costa Rica un año después

Según la información del periodista Christian Sandoval, Joel Campbell es quien volverá a La Sele. El volante de la Liga Deportiva Alajuelense jugó por última vez ante Panamá en noviembre del 2024 por los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf.

Desde entonces, Campbell no había sido convocado por Miguel Herrera durante su ciclo que inició en enero. Sin embargo, ahora será llamado por primera vez por el Piojo en el momento más determinante de su mandato.

Publicidad

Publicidad

Además de la vuelta de Campbell, el periodista confirmó que el microciclo de La Sele “tendrá entre 7 y 9 jugadores” de Alajuelense, que actualmente se encuentra en la final de la Copa Centroamericana y en lo más alto del campeonato nacional.