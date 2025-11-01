Guatemala lo celebra: Luis Fernando Tena recibe la mejor noticia para enfrentar a Panamá por un lugar en el Mundial 2026

Guatemala se encamina hacia la última ventana de las Eliminatorias al Mundial 2026. Dos victorias separan a la Selección Mayor del gran sueño y todos harán lo posible por cumplirlo. No quieren quedarse con las manos vacías justo ahora.

La Bicolor está tercera, pero definirá de local ante el escolta Panamá y Surinam, el líder del Grupo A. Durante la ventana correspondiente a octubre, logró ganarle a El Salvador en el mítico Estadio Cuscatlán. Por eso, los relegó al último puesto.

Comenzado ya el mes de noviembre, Luis Fernando Tena posiciona su trabajo de cara a los dos enfrentamientos. Según trascendidos, lo hace con buenas noticias sobre dos jugadores sumamente importantes para su plante táctico. Lo celebra.

Luis Fernando Tena podría contar con Pinto y Muñoz para Eliminatorias al Mundial

El periodista Juan Quinto de Tigo Sports dio a conocer que tanto Rudy Muñoz como José Carlos Pinto trabajaban de manera diferenciada con respecto al resto de la plantilla. No se encontraban al 100% físicamente, lo que asustaba al técnico.

En contrapartida, el reportero Juan Carlos Gálvez aseveró este jueves que ambos iban por el camino correcto en su recuperación. De no mediar inconvenientes, los dos estarían a disposición de Luis Fernando Tena para los partidos de noviembre.

Este sábado a primera hora, Gálvez confirmó que “Pinto y Muñoz finalizaron una semana más de rehabilitación. Según el cuerpo médico de la representación chapina, ambos dos llegarán sin problemas a los partidos de noviembre”, a través de su cuenta de X.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de la Selección de Guatemala en Concacaf

Local vs. Panamá , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Local vs. Surinam, 18 de noviembre.