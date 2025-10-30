Es tendencia:
La reacción de Joel Campbell que se viralizó: así festejo el delantero la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana

Luego de que se concrete la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana, Joel Campbell mostró su felicidad en redes.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Joel Campbell celebró la clasificación. (Foto: Captura Pantalla)
La Liga Deportiva Alajuelense volvió a hacer historia. El conjunto manudo consiguió su clasificación a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf, tras una dramática definición por penales ante Olimpia de Honduras, en un partido cargado de tensión y emoción hasta el último instante.

Después del 1-1 en la ida disputada en el estadio Alejandro Morera Soto, el empate volvió a repetirse en Tegucigalpa. Sin embargo, la definición desde los doce pasos fue completamente rojinegra: Alajuelense convirtió sus tres primeros penales, mientras que Olimpia falló los tres, dos por encima del arco y uno detenido brillantemente por el arquero Leonel Moreira, figura indiscutible del duelo.

El festejo viral de Joel Campbell

Aunque no pudo estar presente en la cancha debido a la sanción por acumulación de amarillas, Joel Campbell vivió el partido con la misma pasión que si hubiera estado en el terreno de juego.

Apenas terminó la tanda de penales, se viralizó un video del atacante celebrando eufóricamente desde su casa el pase de Alajuelense a la gran final. En las imágenes, compartidas en redes sociales, se ve a Campbell saltando, gritando y aplaudiendo frente a la televisión mientras festeja la clasificación de sus compañeros.

El video rápidamente se llenó de comentarios de aficionados manudos, quienes destacaron el compromiso y la emoción del delantero, uno de los líderes del plantel dirigido por Óscar Ramírez.

Machillo Ramírez contra las cuerdas: Alajuelense expone a su entrenador por una de sus decisiones más polémicas

La Liga, a una nueva final

Con este resultado, Alajuelense vuelve a instalarse en una final internacional, reafirmando su gran momento futbolístico y su carácter competitivo en la región. El equipo dirigido por Machillo irá por el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

