Machillo Ramírez tuvo que ceder: revelan el pedido especial de Joel Campbell para quedarse en Alajuelense

Las declaraciones recientes de Óscar Ramírez sobre Joel Campbell dejaron claro que el delantero vive una nueva etapa en Liga Deportiva Alajuelense, una muy distinta a la de hace apenas unos meses, cuando su continuidad parecía estar en duda. El técnico manudo reconoció públicamente que el atacante ha cambiado su actitud y su compromiso, y que hoy es uno de los jugadores más ejemplares del plantel.

“Con él tuvimos una conversación seria. Él está llevando una dieta muy rígida, está corriendo bastante, ha tenido una gran disposición, es un ejemplo, es de los que más vive el entrenamiento. En su momento lo afectaron las lesiones. Nadie duda de su calidad”, explicó el entrenador rojinegro tras el triunfo ante Herediano.

Sin embargo, según información revelada por el periodista Kevin Jiménez, detrás de esa recuperación futbolística hubo un pedido especial de Joel Campbell que terminó cambiando el rumbo de la historia.

¿Cuál fue el pedido que le hizo Joel Campbell a Machillo Ramírez?

De acuerdo con Jiménez, cuando la dirigencia y el cuerpo técnico analizaban la posibilidad de dejarlo fuera del proyecto debido a su bajo nivel, Campbell pidió directamente una oportunidad para quedarse y demostrar que aún podía ser determinante en el club de sus amores.

El delantero, según la versión del comunicador, habló personalmente con Machillo Ramírez y le pidió tiempo para recuperar su mejor forma física y mental. Su compromiso fue total: mejorar su estado físico, corregir hábitos y volver a competir al máximo nivel.

ver también “No es de nuestra importancia”: Guillermo Villalobos menosprecia el presente de Saprissa y ya calienta el clásico

La respuesta del Machillo fue darle ese voto de confianza, y el tiempo terminó dándole la razón. Hoy, Campbell se ha convertido nuevamente en un jugador clave para Alajuelense, aportando liderazgo, experiencia y, sobre todo, regularidad.