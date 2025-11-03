Convocado a La Sele y ahora esto: Joel Campbell sorprende a Alajuelense con la noticia que lo devuelve a la élite

Joel Campbell atraviesa su mejor momento desde que llegó a Liga Deportiva Alajuelense. Con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte, el futbolista de 33 años volvió a demostrar que la calidad no se pierde con el paso del tiempo.

Bajo la dirección técnica de Óscar “Machillo” Ramírez, el habilidoso atacante recuperó su mejor versión, siendo nuevamente ese jugador desequilibrante que, cuando está en plenitud, pocas defensas pueden detener.

Su resurgir le valió la convocatoria de Miguel “Piojo” Herrera al microciclo de la Selección de Costa Rica, que se llevará a cabo del 4 al 8 de noviembre, y todo apunta a que su nombre también aparecerá en la lista final para los duelos eliminatorios ante Haití y Honduras.

Joel Campbell regresa a la élite

El fin de semana, Campbell reafirmó su gran presente con una actuación estelar en la goleada 4-1 de Alajuelense sobre Municipal Liberia. El atacante no tardó en marcar diferencias: a los dos minutos asistió de forma magistral a Ronaldo Cisneros para abrir el marcador, y antes del descanso ya había firmado dos goles más, completando un primer tiempo de ensueño.

La actuación del ex Arsenal fue tan sobresaliente que, minutos después de confirmarse su convocatoria a La Sele, llegó otra gran noticia que terminó de coronar un fin de semana perfecto.

La plataforma especializada Sofascore reconoció el desempeño de Joel Campbell como una de las cinco mejores actuaciones de jugadores hispanoamericanos en todo el continente americano durante el fin de semana. Con una valoración de 9,0, el tico solo fue superado por José Neris (9,3), Djorkaeff Reasco (9,1), Lorenzo Melgarejo (9,1) y Justo Giani (9,1), todos militando en diferentes ligas de América.

Con estos números, Joel Campbell no solo justificó su regreso a La Sele, sino que también recuperó su lugar en la élite internacional. Mientras tanto, bajo la conducción del Machillo Ramírez, su equipo marcha como líder absoluto del Apertura 2025 con 30 puntos y se prepara para disputar la final de la Copa Centroamericana 2025 ante Xelajú, con la posibilidad de lograr un histórico tricampeonato regional.