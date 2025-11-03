Todo Alajuelense celebra el anuncio de Concacaf que deja a Xelajú contra las cuerdas antes de la final de la Copa Centroamericana

En Alajuela todo es confianza y optimismo de cara a la gran final de la Copa Centroamericana 2025. Este lunes 3 de noviembre, la Concacaf actualizó su ranking de clubes y confirmó lo que muchos ya intuían: la Liga Deportiva Alajuelense es, hoy por hoy, el mejor equipo del istmo, un reconocimiento que llega justo en la antesala de la definición del certamen regional ante el Xelajú guatemalteco.

Según la nueva actualización, los manudos lideran en Centroamérica con un total de 1,168 puntos, destronando al Olimpia de Honduras y ubicándose en el puesto 29 del ranking general.

ver también Convocado a La Sele y ahora esto: Joel Campbell sorprende a Alajuelense con la noticia que lo devuelve a la élite

El intachable rendimiento en el torneo continental y en el Apertura 2025, donde el conjunto liderado por Óscar “Machillo” Ramírez es líder absoluto con 30 puntos en 14 fechas, consolidó el dominio rojinegro en la zona.

David desafía a Goliat

Por el contrario, Xelajú, que protagonizó una heroica clasificación tras eliminar al Real España en los penales luego de empatar la serie de forma agónica en Honduras, aparece como el noveno equipo centroamericano. Los chapines figuran en el puesto 59 de la tabla general, con 1,105 puntos, una diferencia de 63 unidades respecto a los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez.

Alajuelense es el titán centroamérica (Concacaf).

La brecha refleja con claridad el presente de ambos clubes: mientras Alajuelense goza de su indiscutible hegemonía regional y sueña con el tricampeonato, Xelajú llega como la gran sorpresa del certamen, decidido a desafiar la jerarquía del León.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo se juega la final de la Centroamericana?

La serie definitoria entre Xelajú y Alajuelense, de la que saldrá el campeón de la Copa Centroamericana 2025, se disputará entre el 26 de noviembre y el 3 de diciembre.

ver también Es oficial: Unafut confirma la noticia que celebra todo Alajuelense mientras Saprissa y Herediano lo padecen

La ida se jugará en el estadio Alejandro Morera Soto, mientras que el título se definirá una semana después en territorio guatemalteco, donde los locales intentarán dar el golpe frente a su gente.