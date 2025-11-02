Es tendencia:
Saprissa y Herediano no lo pueden creer: Unafut confirma la noticia que celebra todo Alajuelense

Mientras Herediano y Saprissa quisieran obtenerla, Alajuelense recibe la noticia que más quería en Costa Rica.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

En la Liga pasan por un increíble presente.
En la Liga pasan por un increíble presente.

La Liga Deportiva Alajuelense consiguió una gran victoria en su visita a Liberia. El equipo manudo ganó por 4-1 y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones del Apertura 2025. Desplazó al Deportivo Saprissa, que era el líder hasta antes del partido de la Liga.

Gracias a esta goleada como visitante, el equipo comandado por Machillo Ramírez se transformó en el primer clasificado a las semifinales, por lo que quedarán tan solo tres lugares de ahora en adelante para quienes pasen a la fase final.

La Unafut, a través de sus redes sociales, confirmó esta noticia de manera oficial. De esta manera, sólo le restará saber en qué posición de la tabla clasificará a las semifinales. Hasta ahora lo haría como primero, aunque Saprissa está cerca y el técnico manudo lo sabe.

Por ahora, el equipo morado no está clasificado a pesar de su cercanía con Alajuelense en la tabla de posiciones. Todavía tiene que sumar un punto de los nueve que le quedan por disputar. Sería algo lógico, pero aún no está asegurado su lugar en las semifinales.

Más preocupante es la situación de Herediano, que está a cuatro puntos de Liberia, que hoy clasificaría en el cuarto lugar de la tabla. El Team comandado por Jafet Soto está prácticamente obligado a sacar las nueve unidades que le restan en esta Liga Promérica.

Los Florenses suman 19, mientras que los Liberianos tienen 23. Ambos todavía deben medirse contra Saprissa, quien podía darle una mano a Heredia si derrota al Liberia.

