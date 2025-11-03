“Dependerán de la lesión”: Piojo Herrera recibe la primera mala noticia mientras prepara la lista para jugarse la clasificación al Mundial 2026

Mientras afina los últimos detalles para confeccionar la lista definitiva rumbo a la clasificación al Mundial 2026, Miguel Herrera al mando de la Selección de Costa Rica ya recibió un nuevo dolor de cabeza en la recta final de estas Eliminatorias.

El seleccionador enfrenta una situación incómoda en un momento crucial, cuando busca consolidar la base del equipo y sumar la mayor cantidad de piezas posibles para encarar los compromisos ante Haití y Honduras.

¿Cuál es la primera mala noticia de Miguel Herrera mientras se juega el boleto al Mundial 2026?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, los jugadores se integrarán al microciclo de La Sele el martes en la noche y la base de la convocatoria tendrá como base a jugadores de Alajuelense, con un total de 11 futbolistas llamados.

Miguel Herrera – Selección de Costa Rica

Sin embargo, el técnico Miguel Herrera tendrá que estar atento a la evolución de Fernando Piñar, Kenyel Michel y Anthony Hernández, quienes presentan molestias y aún no está garantizada su presencia.

"Los jugadores se unirán al microciclo el martes en la noche, la base de la convocatoria es de Alajuelense donde hay 11 convocados (Piñar, Kenyel y Anthony dependerán de la lesión para saber si pueden asistir)", compartió Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Estas posibles bajas representan un foco importante en la planificación del entrenador, que deberá esperar la evolución de los jugadores para definir si podrá contar con ellos en esta etapa de trabajo.

¿Quiénes son los 11 jugadores de Alajuelense que tomará en cuenta Miguel Herrera en La Sele?

En medio de la planificación para el microciclo de la próxima semana, el periodista Kevin Jiménez dio a conocer que estos son los jugadores de Alajuelense que estarán en dicha lista.

Santiago van der Putten, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Celso Borges, Joel Campbell, Kenyel Michel, Anthony Hernández, Fernando Piñar, Rashir Parkins, Alejandro Bran y Creichel Pérez.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras y Haití por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

Costa Rica enfrentará a Haití el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora local costarricense. Mientras que ante Honduras será el próximo martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense por la última jornada de las Eliminatorias.