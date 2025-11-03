Es tendencia:
Joel Campbell necesitó sólo tres palabras para decirle al Piojo Herrera todo lo que piensa sobre su regreso a La Sele

Joel Campbell después de responder en la cancha con Alajuelense le envió un mensaje a Miguel Herrera en La Sele.

marcial martínez

Marcial Martínez

Joel Campbell con Alajuelense
© AlajuelenseJoel Campbell con Alajuelense

Joel Campbell volvió a demostrar su categoría ante Liberia en la victoria como visitante de Alajuelense (1-4) repartiendo dos goles para seguir líder en el Torneo Apertura 2025.

Sobre este escenario y con las Eliminatorias a la vuelta de la esquina en donde la Selección de Costa Rica de Miguel Herrera se juega el boleto al Mundial de 2026 ante Haití y Honduras, Joel Campbell dejó un mensaje.

¿Qué le dijo Joel Campbell al Piojo Herrera sobre su regreso a La Sele?

Sobre este escenario tras destacarse con Alajuelense, Joel Campbell dejó claro su sentir sobre su posible regreso a la Selección de Costa Rica con apenas tres palabras que lo dicen todo: “es un honor”. Destacó que siempre trabaja con dedicación y que considera un honor formar parte de la Selección.

Expresó que cada jugador lucha por ganarse un puesto y que, si llega el llamado, dará lo mejor de sí; y si no, apoyará a quien esté representando al país.

Atento Alajuelense: Joel Campbell se muestra muy cerca del equipo de Guimaraes
Joel Campbell – Alajuelense

Siempre trabajo, es un honor formar parte de la selección y todos los jugadores luchan por estar ahí. Si me toca daré lo mejor y si no, pues apoyar al que esté porque la selección no es de nombres, es de todo el país“, comentó Joel Campbell para Diario Extra.

¿Cuándo fue el último partido de Joel Campbell con La Sele?

El último partido de Joel Campbell con la Selección de Costa Rica fue el 19 de noviembre de 2024 en el empate (2-2) ante Panamá en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League Finals.

