Mundial Sub-17

Dónde ver los partidos del Mundial Sub-17 2025 en cada país de Centroamérica: Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador

La Copa del Mundo Sub-17 está a punto de comenzar, y los equipos ya están listos para dar pelea.

Por Juan Cruz Russo

Cuando debutan los equipos centroamericanos por el Mundial Sub-17.
El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 comenzará pronto, con gran participación de equipos centroamericanos. El nuevo formato abrió la puerta a 48 concursantes totales por el trofeo, que van a dividirse en 12 grupos con cuatro integrantes.

Los 48 equipos se agruparán en cuatro minitorneos de 12 participantes cada uno, dividido a su vez en tres grupos de cuatro equipos. Jugarán todos contra todos, los tres ganadores del grupo y el mejor segundo avanzarán a la siguiente fase.

FIFA anunció que este certamen pasará a jugarse todos los años, cuando hasta el momento se daba cada dos. Además, los próximos cinco años el juego tendrá su lugar en suelo qatarí, al igual que para el corriente 2025. Varias modificaciones.

¿Dónde ver los partidos del Mundial Sub-17 en Costa Rica, Honduras, Panamá y El Salvador?

Todos los partidos del Mundial Sub-17 se ofrecerán en directo por streaming en FIFA+ en más de 250 territorios de todo el mundo. Panamá y El Salvador, van a contar además con la transmisión de Tigo Sports.

¿Cuándo debutan en el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 las selecciones de Centroamérica?

Costa Rica vs. Emiratos ÁrabesGrupo C: lunes 3 de noviembre, 6.30 horas de Centroamérica.
Brasil vs. Honduras Grupo H: martes 4 de noviembre, 6.30 horas de Centroamérica.
Corea del Norte vs. El SalvadorGrupo G: martes 4 de noviembre, 9.45 horas de Centroamérica.
Panamá vs. Irlanda Grupo J: miércoles 5 de noviembre, 6.30 horas de Centroamérica, 7.30 horas canaleras.

¿Cuándo empieza la segunda ronda de la Copa del Mundo Sub-17 de Qatar 2025?

  • 16avos de final: viernes 14 de noviembre.
  • Octavos de final: martes 18 de noviembre.
  • Cuartos de final: viernes 21 de noviembre.
  • Semifinales: lunes 24 de noviembre.
  • Tercer puesto: jueves 27 de noviembre.
  • Final: jueves 27 de noviembre.
Así son todos los grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025

Mundial Sub-17 Qatar 2025: todos los grupos.

Mundial Sub-17 Qatar 2025: todos los grupos.

