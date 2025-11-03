La Selección de Panamá define en la última jornada como local su clasificación al Mundial 2026. Recibirá a El Salvador, luego de lo que fue el polémico partido que disputaron en el Estadio Cuscatlán y que terminó generando un gran enojo del lado de La Selecta por las decisiones arbitrales.

Thomas Christiansen sabe que no puede desperdiciar otro boleto a una Copa del Mundo, especialmente la del 2026. Con Estados Unidos, Canadá y México sin participación en las Eliminatorias Concacaf, los Canaleros son los máximos favoritos, aunque al día de hoy corren peligro de no estar.

En la previa de la última doble fecha que se jugará en noviembre, la Concacaf le mandó un aviso a Panamá con una fuerte banca a una de las máximas figuras que tiene el Bolillo Gómez en La Selecta.

El aviso de Concacaf que deberá tener en cuenta Panamá para recibir a El Salvador

La Concacaf destacó a Mario González, portero de la Selección de El Salvador. “Arquerazo“, tituló la confederación para reconocer al futbolista que se desempeña en Alianza.

Y es que Panamá tendrá que superarlo si quiere clasificar al Mundial 2026. Por si fuera poco, el equipo panameño tiene grandes problemas con la resolución final de las jugadas. Genera muchas ocasiones, pero a la hora de definir se luce la imprecisión.

Por eso, la Concacaf le avisa a Panamá que deberá tener cuidado con Mario González, figura de la portería salvadoreña. El de Alianza ya sabe lo que es hacerse fuerte de visitante. En el único juego que tuvieron fuera de El Salvador, le tapó todo a los jugadores de Guatemala y fue la gran figura para darle los tres únicos puntos que sumó.

