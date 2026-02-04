¿El próximo DT de Saprissa? Geiner Segura abrió una inesperada puerta con lo que dijo sobre su futuro

El regeso de Hernán Medford a Saprissa trajo aparejado consigo una novedad interesante para los morados: la incorporación de Geiner Segura a su cuerpo técnico, integrado también por los asistentes Raúl Ovares y Marco Herrera, quien venía de trabajar con Vladimir Quesada junto al histórico preparador físico Marcelo Tulbovitz.

Segura, de 51 años y amplio recorrido por los banquillos del fútbol nacional, sabe de primera mano lo que es salir campeón en equipos grandes. Lo consiguió como auxiliar de Andrés Carevic en Alajuelense, levantando la 30 en el Apertura 2020, y estando al frente de Cartaginés en el Clausura 2022, cortando una sequía de 81 años a nivel local.

La oportunidad de sumarse al Monstruo le llegó después de realizar una pasantía a fin de año en los clubes españoles Sporting de Gijón y Real Oviedo, por lo que encara el reto con ilusión y ambición de relanzar su carrera junto a uno de los estrategas más laureados del país.

¿Geiner Segura se ve como el próximo DT de Saprissa?

Consultado por La Teja sobre si se percibe con la capacidad y proyección para ser más adelante el sucesor del “Pelícano”, Geiner Segura no descartó la posibilidad: “Ahorita yo vengo como auxiliar, el futuro no lo sabemos. Lo que sí es que estoy muy agradecido con el cuerpo técnico de acá, con todos y voy a hacer todo lo humanamente posible para que los objetivos se logren como tiene que ser”.

ver también Saprissa vs. Carmelita: a qué hora y cómo ver el debut de Hernán Medford por los cuartos de final del Torneo de Copa

“En el futuro veremos, ya que ustedes me conocen y saben cómo manejo mis principios. Ahorita lo más importante es el presente, más allá del futuro, y el presente es que hay mucho trabajo que hacer y vamos a tratar de hacerlo como equipo por los logros, que son lo más importante acá en Saprissa, que todos queremos ver a un Saprissa nuevamente campeón, y vamos a trabajar para lograrlo”, insistió Segura, abriendo una inesperada puerta.

Además, no concibe como retroceso volver a ser asistente: “Cuando a usted lo llama un equipo como Saprissa, pues es la ilusión de toda persona estar, así que agradecerle a Hernán, a Erick Lonnis, que hicieron posible esta llegada. En la vida he aprendido que si alguien le pide a uno la colaboración, hay que darla, y me siento capacitado para lo que Hernán, como cabeza, nos pida”.

Publicidad

Publicidad

Geiner Segura, junto a Hernán Medford, durante la presentación del nuevo cuerpo técnico. (Foto: Saprissa)

“Uno no solo uno viene a aportar, sino que también a aprender y sobre todo darle alegría a esta gran afición. Nos seguiremos preparando, siendo herramientas que Dios usa. Uno en estos momentos es colaborador de un gran cuerpo técnico, de una persona de mucho cartel, y en otro momento veremos qué tiene Dios para uno“, concluyó Segura.