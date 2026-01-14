Es tendencia:
Machillo Ramírez lo echó de Alajuelense, fichó por un rival en Costa Rica y rompe el silencio: “Ahora me siento valorado”

No tuvo oportunidad con el Machillo Ramírez en Alajuelense y ahora se destaca con otro equipo en Costa Rica.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Machillo Ramírez al mando de Alajuelense
© AlajuelenseMachillo Ramírez al mando de Alajuelense

El fútbol siempre ofrece segundas oportunidades, y eso es justamente lo que está viviendo un jugador que no fue tomado en cuenta por Machillo Ramírez en la Liga Deportiva Alajuelense.

Lejos de bajar los brazos, encontró una nueva chance en otro club del fútbol costarricense, donde poco a poco vuelve a sentirse importante.

Machillo Ramírez apostó por él en Alajuelense, pero una vida de excesos destruyó su carrera: “Me metieron dos balazos”

El jugador descartado por el Machillo Ramírez

Se trata de Doryan Rodríguez, quien ya marcó su primer gol con la camiseta de Puntarenas en el empate (2-2) ante Saprissa para sumar un valioso empate en la primera jornada del Torneo Clausura 2026.

Ya como jugador de Puntarenas, Doryan Rodríguez se refirió a su salida de Alajuelense, reconociendo que la falta de minutos influyó en los cuestionamientos de la afición, algo que considera normal en un club grande.

Puede ser una imagen de fútbol americano, fútbol y texto
Doryan Rodríguez con Puntarenas FC

Casi que no jugué, entonces lo de las críticas es entendible, es un equipo grande que siempre está compitiendo por estar allá arriba y ganar títulos”, comentó Doryan Rodríguez en la última temporada con los manudos donde fue criticado por la afición.

Por mi parte, siempre lo tomé de la mejor manera porque fue un sitio donde crecí ,estuve toda la vida y siempre traté de dar lo mejor. Ahorita que estoy acá en Puntarenas me siento valorado, nuevamente bien, con muchas ganas de volver a estar en ritmo para alcanzar mis objetivos“, sentenció Doryan Rodríguez para Tigo Sports Costa Rica.

Sus números en Alajuelense

En su paso por LD Alajuelense, Doryan Rodríguez a nivel general disputó 104 partidos, en los que convirtió 21 goles y aportó 4 asistencias.

