“Lo pagamos caro”: Roberto Hernández no se guarda nada y expone el grave error de Xelajú ante Monterrey

El DT estuvo cerca de conseguir una victoria histórica, pero a Xelajú se le escapó sobre los minutos finales.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El entrenador se mostró sincero.
Xelajú MC estuvo muy cerca de sacar la victoria contra los Rayados de Monterrey. El conjunto superchivo marcó el 1-0 tras el cabezazo de Joffre Escobar en el área rival, aunque en el final llegaría el gran gol de Tecatito Corona para poner el 1-1 definitivo.

Si Xela aguantaba el resultado, hubiese logrado su primera victoria contra Monterrey. Ya se habían enfrentado por los cuartos de final en la edición 2013, cuando la ida fue 3-1 para los mexicanos, mientras que la vuelta quedó igualada por 1-1.

Refiriéndose al gol que sufrió Xelajú, Roberto Hernández detectó el error que le terminó costando un histórico triunfo. El entrenador mexicano consideró que fue justamente la única falla y que provocó el empate de los Rayados.

Mientras Tecatito Corona cuesta 2 millones en Monterrey, esto vale toda la plantilla de Xelajú

Xelajú, cerca de un triunfo histórico contra Monterrey

El fútbol se rige por emociones. Cometimos un error a mi consideración en todo el segundo tiempo y fue defendernos muy atrás en esa acción en particular y lo pagamos caro con el empate y nos quedamos con una sensación amarga”, explicó Hernández sobre el error que tuvo Xelajú en la segunda etapa.

Y agregó: “Habíamos hecho un gran partido defensivamente hablando bajo el plan que teníamos del juego. Nos había salido a la perfección, hicimos un gol a buen tiempo, pero tenemos claro que a estos equipos no se les puede regalar un centímetro por la calidad que tienen y eso sucedió. Dejamos recibir el balón y la finalización de la acción es un golazo”.

Ahora, gracias a este gol que marcó Monterrey, Xelajú está obligado a marcar uno en tierras mexicanas. Con el empate por 0-0, el boleto será para los de la Liga MX por haber anotado fuera de casa. La Concacaf aún mantiene la regla del gol de visitante.

