Xelajú MC estuvo muy cerca de sacar la victoria contra los Rayados de Monterrey. El conjunto superchivo marcó el 1-0 tras el cabezazo de Joffre Escobar en el área rival, aunque en el final llegaría el gran gol de Tecatito Corona para poner el 1-1 definitivo.

Si Xela aguantaba el resultado, hubiese logrado su primera victoria contra Monterrey. Ya se habían enfrentado por los cuartos de final en la edición 2013, cuando la ida fue 3-1 para los mexicanos, mientras que la vuelta quedó igualada por 1-1.

Refiriéndose al gol que sufrió Xelajú, Roberto Hernández detectó el error que le terminó costando un histórico triunfo. El entrenador mexicano consideró que fue justamente la única falla y que provocó el empate de los Rayados.

ver también Mientras Tecatito Corona cuesta 2 millones en Monterrey, esto vale toda la plantilla de Xelajú

Xelajú, cerca de un triunfo histórico contra Monterrey

“El fútbol se rige por emociones. Cometimos un error a mi consideración en todo el segundo tiempo y fue defendernos muy atrás en esa acción en particular y lo pagamos caro con el empate y nos quedamos con una sensación amarga”, explicó Hernández sobre el error que tuvo Xelajú en la segunda etapa.

Y agregó: “Habíamos hecho un gran partido defensivamente hablando bajo el plan que teníamos del juego. Nos había salido a la perfección, hicimos un gol a buen tiempo, pero tenemos claro que a estos equipos no se les puede regalar un centímetro por la calidad que tienen y eso sucedió. Dejamos recibir el balón y la finalización de la acción es un golazo”.

Ahora, gracias a este gol que marcó Monterrey, Xelajú está obligado a marcar uno en tierras mexicanas. Con el empate por 0-0, el boleto será para los de la Liga MX por haber anotado fuera de casa. La Concacaf aún mantiene la regla del gol de visitante.

Publicidad