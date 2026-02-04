“Problemas”: Motagua sacude Honduras con la renuncia que nadie esperaba en pleno Clausura 2026

¡Sacudida en Motagua! Desde Honduras confirman una noticia que nadie esperaba en pleno inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Panorama Deportivo adelanta que “según la información del periodista Harry García, el entrenador de Motagua estaría meditando renunciar por problemas con el vestuario”.

Javier López va a renunciar a Motagua

“La decisión se estaría tomado unilateralmente de parte del técnico español y se presentará a la directiva azul en las próximas horas”.

Una noticia que cae como balde de agua fría para los aficionados, ya que Javier López siempre ha defendido a capa y espada a sus jugadores ante la prensa.

Los motivos no han sido revelados aún, pero todo indica que varios jugadores están molestos por la forma en cómo trabaja López y buscarían una nueva dirección.

En el presente Clausura 2026, Motagua suma cuatro puntos en dos partidos, esto tras la victoria ante Platense y el empate ante el Real España de Jeaustin Campos.

Emilio Izaguirre, director deportivo del Azul Profundo, ha confiado en el español a pesar de que en el 2025 no pudo clasificar a la Concachampions y tampoco pudo quedar campeón en Honduras.

Las próximas horas son vitales para conocer el futuro de López, ya que Motagua puede llegar sin timonél para la jornada 4 donde el Ciclón recibe a Victoria.

