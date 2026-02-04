Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Problemas”: Motagua sacude Honduras con la renuncia que nadie esperaba en pleno Clausura 2026

En Motagua las cosas no está bien y desde Honduras confirman una información que agita el presente Clausura 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Han puesto de cabeza a Motagua con la decisión que nadie esperaba.
Han puesto de cabeza a Motagua con la decisión que nadie esperaba.

¡Sacudida en Motagua! Desde Honduras confirman una noticia que nadie esperaba en pleno inicio del Clausura 2026 de la Liga Nacional.

Panorama Deportivo adelanta que “según la información del periodista Harry García, el entrenador de Motagua estaría meditando renunciar por problemas con el vestuario”.

“Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

ver también

“Parecía lejano”: Olimpia no esperaba la reacción de David Faitelson luego de caer ante el América en Concachampions 2026

Javier López va a renunciar a Motagua

“La decisión se estaría tomado unilateralmente de parte del técnico español y se presentará a la directiva azul en las próximas horas”.

Una noticia que cae como balde de agua fría para los aficionados, ya que Javier López siempre ha defendido a capa y espada a sus jugadores ante la prensa.

Los motivos no han sido revelados aún, pero todo indica que varios jugadores están molestos por la forma en cómo trabaja López y buscarían una nueva dirección.

Técnico del América revela el jugador de Olimpia que más le impresionó en la Concachampions 2026: “Mostró todo su potencial”

ver también

Técnico del América revela el jugador de Olimpia que más le impresionó en la Concachampions 2026: “Mostró todo su potencial”

En el presente Clausura 2026, Motagua suma cuatro puntos en dos partidos, esto tras la victoria ante Platense y el empate ante el Real España de Jeaustin Campos.

Publicidad

Emilio Izaguirre, director deportivo del Azul Profundo, ha confiado en el español a pesar de que en el 2025 no pudo clasificar a la Concachampions y tampoco pudo quedar campeón en Honduras.

Las próximas horas son vitales para conocer el futuro de López, ya que Motagua puede llegar sin timonél para la jornada 4 donde el Ciclón recibe a Victoria.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Ya es oficial: Jeaustin Campos agita el cierre del mercado de fichajes de Centroamérica
Honduras

Ya es oficial: Jeaustin Campos agita el cierre del mercado de fichajes de Centroamérica

Entrenador de Motagua se lanza contra el Real España de Jeaustin Campos
Honduras

Entrenador de Motagua se lanza contra el Real España de Jeaustin Campos

Revelan toda la verdad de por qué José Mario Pinto no salió de Olimpia a Banfield
Honduras

Revelan toda la verdad de por qué José Mario Pinto no salió de Olimpia a Banfield

Julián Martínez sorprende a toda Honduras con la decisión que quiere tomar con el equipo de Vinicius JR
Honduras

Julián Martínez sorprende a toda Honduras con la decisión que quiere tomar con el equipo de Vinicius JR

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo