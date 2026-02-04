Mientras Tecatito Corona cuesta 2 millones en Monterrey, esto vale toda la plantilla de Xelajú

Este miércoles, Xelajú MC estuvo muy cerca de lograr una histórica victoria frente a los Rayados de Monterrey. El equipo comandado por Roberto Hernández se puso en ventaja en la segunda etapa, pero en tiempo de descuento sufrió el empate final por 1-1 en este juego de ida por la primera ronda de la Concachampions.

Jesús Tecatito Corona fue quien le ahogó el festejo a los Superchivos. Desde afuera del área, el mexicano sacó un gran disparo que se metió en el ángulo superior derecho. Nada pudo hacer Rubén Silva ante semejante remate.

La jerarquía de Tecatito terminó salvado a un Monterrey que se veía sorprendido por Xela. El experimentado jugador de 33 años construyó una gran carrera tras pasar por Twente, Porto y Sevilla. En tierras guatemaltecas, fue el salvavidas para Domènec Torrent, quien tiene como prioridad ganar la Liga de Campeones Concacaf.

La enorme diferencia económica entre Monterrey y Xelajú

La diferencia con Xelajú en cuanto a los valores de mercado es abismal. El precio de Tecatito Corona es un poco más de 2 millones de dólares, según indica el sitio especializado Transfermarkt.

En cuanto a los Superchivos, toda la plantilla tiene un monto de 5 millones de dólares. Casi un sólo jugador de Monterrey alcanza la mitad del valor de todo Xela.

El que supera por amplio margen al equipo de Quetzaltenango es Anthony Martial, exjugador del Manchester United. Según el sitio mencionado, el francés vale un poco más de siete millones de dólares. Además, el precio total de la plantilla de Monterrey supera los 70 millones de dólares. Una diferencia notoria que no se vio reflejada, una vez más, en el terreno de juego.

