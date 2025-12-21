Es tendencia:
“Buscarán la salida”: Alajuelense quiere desprenderse de un extranjero pese a ser el campeón de Costa Rica

Luego de conseguir la 31, Alajuelense piensa en el armado del equipo para 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

La Liga quiere reemplazarlo.
© Prensa AlajuelenseLa Liga quiere reemplazarlo.

Este sábado, la Liga Deportiva Alajuelense le puso fin a la racha de cinco años sin conquistar el campeonato nacional. El León había sido campeón por última vez en el Apertura 2020. Ahora, tras superar a Saprissa por 5-3 en el global, alcanzó la línea de Herediano con 31.

Si bien esta estrella significa una alegría inmensa para Alajuelense, en la directiva ya miran lo que será el Clausura 2026 y el cierre de la temporada, donde disputarán la Copa de Campeones Concacaf, competencia en la que iniciará en los octavos de final por ser campeón centroamericano.

Pensando en el mercado de fichajes, Alajuelense se quiere desprender de uno de los extranjeros pese a ser el ganador del campeonato. Las lesiones en este último tiempo lo condenaron y el Machillo Ramírez ya no lo tendrá en cuenta.

Machillo Ramírez inicia la limpieza: Alajuelense deja ir a su primera figura tras ser campeón nacional

Alberto Toril está en la puerta de salida de Alajuelense

El extranjero al que, según la información del periodista Kevin Jiménez, le “buscarán la salida” es Alberto Toril. El delantero español apenas jugó cinco encuentros en este semestre, ya que sufrió una lesión en su rodilla que lo obligó a parar.

alberto toril-alajuelense

Alberto Toril dejaría Alajuelense.

Sobre la etapa final del campeonato, Toril logró recuperarse, pero el entrenador rojinegro lo dejó en el banco de suplentes sin sumar minutos. Por este motivo, el futuro del español estaría lejos de Alajuelense. Además, el periodista mencionado reveló que en la Liga “irán por otro delantero“.

En caso de concretarse su partida, Alajuelense quedará con tan sólo dos delanteros: Ronaldo Cisneros y Doryan Rodríguez. En cuanto al cupo de extranjeros, quedarían Washington Ortega, Jeison Lucumí y el mencionado Cisneros.

