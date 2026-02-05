Motagua confirma su decisión con el técnico Javier López en pleno Clausura 2026: “Agradezco a la afición”

Motagua vive horas tensas ante una posibilidad que salió de quedarse sin entrenador en pleno Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Y es que Javier López no lo estaría pasando bien con varios jugadores. Lo que se indica es que no están conformes con su metodología de trabajo.

Reunión de urgencia en Motagua, Javier López con Emilio Izaguirre

Fútbol Centroamérica conoció que Javier López entrenó con normalidad (el miércoles) al equipo, pero luego sostuvo una larga reunión con Emilio Izaguirre, director deportivo del club.

En la charla se expuso los motivos de la intención de su renuncia. Algo que sorprende a la hinchada, ya que Motagua no ha perdido en sus dos primeros juegos del Clausura -Ganó a Platense y empató con Real España-.

Por ahora la decisión es que el español siga bajo el mando de los azules, pero no se descarta que todo pueda cambiar si al final la situación no mejora, el contrato de Javier López vence en mayo del presente año.

También se ha podido conocer que Emilio Izaguirre, quien lo trajo al país tras su experiencia en el Antigua de Guatemala, buscaría renovar su vínculo por dos años más, pero todo eso lo dictarán los resultados.

El primer semestre de López estuvo marcado por la no clasificación a la Concachampions 2026 y la falta de competitividad en la Triangular donde Olimpia se coronó campeón de Honduras por vez 40 en su historia.

Javier López confirma que se queda en Motagua

Quiero desmentir categóricamente la información que ha circulado en las últimas horas sobre una supuesta renuncia a mi cargo como director técnico del Fútbol Club Motagua.

Esa versión es completamente falsa.

No he renunciado, ni he manifestado intención alguna de hacerlo.Me encuentro plenamente comprometido con el club, encantado de vivir en el país y en la ciudad, orgulloso de formar parte de esta institución y totalmente enfocado en el trabajo diario y en el cumplimiento de los objetivos deportivos de la temporada.

Seguimos trabajando con total normalidad, responsabilidad y máxima dedicación. Agradezco a la afición y a los medios informarse únicamente a través de los canales oficiales del FC Motagua.

