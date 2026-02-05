Inicia fuerte en Saprissa: Hernán Medford tomaría importante decisión con uno de los referentes del equipo

El inicio del Torneo de Copa marca un momento importante para el Deportivo Saprissa, que se prepara para enfrentar a AD Carmelita en el duelo de ida de los cuartos de final. Luego de más de un año sin conseguir títulos, los morados ahora no subestiman ninguna competencia.

Dicho encuentro no solo representa el debut competitivo en el torneo, sino que también será el primer examen oficial para Hernán Medford en su regreso como estratega del conjunto morado.

Bajo este contexto, Hernán Medford tomaría una importante decisión con uno de los referentes del equipo que muchos no esperaban hoy ante Carmelita por el Torneo de Copa.

¿Cuál es la decisión importante que tomaría Hernán Medford en Saprissa por el Torneo de Copa?

Esteban Amador como panelista en Teléfono Rojo, comentó que una fuente directa desde el seno del Deportivo Saprissa le habría confirmado que Hernán Medford ya tomó una decisión clave para el duelo ante la AD Carmelita: la inclusión de Mariano Torres.

“A mí me dicen dos personas que Mariano Torres jugará hoy ante Carmelita. Y una de ellas es fuente directa de Saprissa“, comentó Esteban Amador en el programa Teléfono Rojo.

Recordemos que de cara al compromiso frente a Carmelita, Deportivo Saprissa deberá ajustar su planteamiento para cumplir con la normativa de los 360 minutos juveniles del Torneo de Copa, lo que implica que durante todo el partido tendrá que mantener en cancha al menos cuatro jugadores nacidos desde 2005 en adelante.

Sobre este escenario, muchos esperaban que jugadores experimentados como Mariano Torres no tuvieran minutos hoy tomando en cuenta el riesgo que eso puede llevar y que tal vez el Torneo de Copa no es la primera prioridad para Saprissa.

Mariano Torres – Saprissa

Pero teniendo sobre la mesa el recorrido de Mariano Torres, Hernán Medford tomaría la decisión de colocarlo en este compromiso, dejando a un lado que Carmelita también es un rival de Segunda División, asegurando esa mezcla entre juventud y experiencia para su debut en este Torneo de Copa.