Alajuelense no ha tenido un gran arranque en este Torneo Clausura 2026 al mando del Machillo Ramírez. Después de 8 fechas se encuentra afuera de los primeros cuatro lugares en la clasificación. Dos victorias, tres empates y tres derrotas para los rojinegros.

Sin embargo, Alajuelense sabe que tiene otro camino que recorrer fuera del torneo local y es la Concachampions ante LAFC. Recordemos que La Liga comenzará a partir de los octavos de final luego de haberse consagrado tricampeón de la Copa Centroamericana, ahora, el rival a vencer no es nada sencillo.

La advertencia de LAFC a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense deberá enfrentar a Los Angeles Football Club (LAFC) de la MLS. Uno de los equipos más poderosos de dicha liga. Vienen de derrotar en la ronda previa al Real España por un global de (7-1).

Tras su contundente triunfo frente a Real España, Los Angeles FC celebró la goleada y el pase a octavos de final compartiendo un video en sus redes sociales, donde además lanzó un mensaje claro sobre su siguiente destino: Costa Rica.

Con las dos palabras: “Soon Costa Rica”, el conjunto angelino dejó entrever que ya tiene la mira puesta en Liga Deportiva Alajuelense, enviando una advertencia directa de cara al próximo reto internacional.

Alajuelense y LAFC ya se conocen en Concachampions

En Concachampions, LAFC mostró su superioridad en la serie ante Liga Deportiva Alajuelense en 2023, imponiéndose en el marcador global (4-2).

Tras golear 3–0 como visitante, el conjunto angelino selló la clasificación en casa pese a caer 2–1, dejando un agregado favorable y confirmando su solidez tanto ofensiva como defensiva a lo largo de la eliminatoria.

