Se acerca a Alajuelense: la desconocida razón que podría sacar a Jorge Álvarez de Olimpia e involucra a Ángel Zaldívar

Este viernes por la noche, se dio a conocer el nuevo fichaje que consiguió la Liga Deportiva Alajuelense para lograr el bicampeonato nacional y también dar pelea en la Concachampions. Después de anunciar a Kenneth Vargas, prepara la presentación de Ángel Zaldívar.

El delantero mexicano llegará desde Juárez y será una de las nuevas caras para este 2026. Se volverá a reunir con Ronaldo Cisneros, con quien compartió equipo en las Chivas de Guadalajara. Además de su fichaje, Zaldívar podría arrastrar el arribo de Jorge Álvarez.

Y es que el mediocampista hondureño es del interés de Alajuelense. El de Olimpia tiene la voluntad de ser jugador manudo, pero el Albo pide una cifra cercana a los 500 mil dólares, la cual el cuadro rojinegro no puede pagar en estos momentos.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar, ya que la presión de Álvarez de querer salir al extranjero puede ser exitosa para la Liga. Además, hay un dato poco conocido que coincide con la llegada de Zaldívar e ilusiona a los manudos con su contratación.

Jorge Álvarez y Ángel Zaldívar tienen al mismo agente

Tanto Zaldívar como Jorge Álvarez comparten la misma agencia de representación según la información de Transfermarkt. Ambos son representados por EL C1EL0 MANAGEMENT, una agencia mexicana que tiene a más de 100 futbolistas en su poder.

El acuerdo entre Zaldívar y Alajuelense puede desembocar en que exista un arreglo entre Álvarez y el cuadro rojinegro también. No obstante, en esta negociación dependerá mucho de que Olimpia baje sus pretensiones económicas para dejar ir al catracho.

