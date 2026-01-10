Es tendencia:
Se acerca a Alajuelense: la desconocida razón que podría sacar a Jorge Álvarez de Olimpia e involucra a Ángel Zaldívar

La llegada del delantero mexicano atrae un negocio que podría concretar la salida de Jorge Álvarez de Olimpia.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El mexicano será refuerzo pronto.
© Deportes TVC - Kevin JiménezEl mexicano será refuerzo pronto.

Este viernes por la noche, se dio a conocer el nuevo fichaje que consiguió la Liga Deportiva Alajuelense para lograr el bicampeonato nacional y también dar pelea en la Concachampions. Después de anunciar a Kenneth Vargas, prepara la presentación de Ángel Zaldívar.

El delantero mexicano llegará desde Juárez y será una de las nuevas caras para este 2026. Se volverá a reunir con Ronaldo Cisneros, con quien compartió equipo en las Chivas de Guadalajara. Además de su fichaje, Zaldívar podría arrastrar el arribo de Jorge Álvarez.

Y es que el mediocampista hondureño es del interés de Alajuelense. El de Olimpia tiene la voluntad de ser jugador manudo, pero el Albo pide una cifra cercana a los 500 mil dólares, la cual el cuadro rojinegro no puede pagar en estos momentos.

Creichel Pérez confirma la decisión que lo aleja de Alajuelense y Machillo Ramírez no puede hacer nada: “Opciones en el extranjero”

Sin embargo, las cosas podrían cambiar, ya que la presión de Álvarez de querer salir al extranjero puede ser exitosa para la Liga. Además, hay un dato poco conocido que coincide con la llegada de Zaldívar e ilusiona a los manudos con su contratación.

Jorge Álvarez y Ángel Zaldívar tienen al mismo agente

Tanto Zaldívar como Jorge Álvarez comparten la misma agencia de representación según la información de Transfermarkt. Ambos son representados por EL C1EL0 MANAGEMENT, una agencia mexicana que tiene a más de 100 futbolistas en su poder.

El acuerdo entre Zaldívar y Alajuelense puede desembocar en que exista un arreglo entre Álvarez y el cuadro rojinegro también. No obstante, en esta negociación dependerá mucho de que Olimpia baje sus pretensiones económicas para dejar ir al catracho.

