Concacaf lo sentencia: Machillo Ramírez recibe el mensaje que preocupa a Alajuelense antes de debutar en la Concachampions

Mientras el resto de los equipos centroamericanos ya iniciaron su camino en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, Liga Deportiva Alajuelense disfruta de una ventaja que puede ser crucial.

Gracias a su consagración como tricampeón de la Copa Centroamericana tras vencer a Xelajú en la final, el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez arrancará directamente desde los octavos de final, sin necesidad de disputar la primera ronda.

Esa condición hace que, a esta altura, la Liga todavía no tenga confirmado oficialmente a su rival para el debut continental. Sin embargo, en Alajuela todos miran hacia una serie que se encuentra prácticamente definida.

El cuadro de la Concachampions 2026 (Concacaf).

Un cruce que luce liquidado

Este martes, Los Angeles FC y Real España se enfrentan desde las 9:00 p.m. (hora de Costa Rica) en el partido de vuelta de la primera ronda. La eliminatoria, no obstante, quedó sentenciada en la ida, cuando el conjunto angelino aplastó 6-1 en San Pedro Sula al equipo dirigido por Jeaustin Campos.

LAFC vapuleó a Real España en San Pedro Sula (LAFC).

Con ese marcador, ni el más optimista de los aficionados de la “Máquina” se ilusiona con una remontada histórica en el BMO Stadium. El margen es tan amplio que el desenlace parece escrito de antemano.

Concacaf confirma el panorama de LDA

En ese contexto, Concacaf publicó en sus redes un análisis de escenarios posibles para la revancha. De 24 combinaciones evaluadas, en 22 proyecta la clasificación de Los Ángeles FC, dejando apenas dos resultados hipotéticos que permitirían a Real España forzar la prórroga o clasificar.

Solo un 6-1 a favor de Real España forzaría el tiempo extra, o un 6-0 permitiría la clasificación directa de los hondureños. Un escenario que, de concretarse, sería uno de los mayores milagros en la historia del fútbol internacional.

Hasta la Concacaf sentencia a Real España (Concacaf).

De esta manera, Machillo Ramírez ya sabe que su Alajuelense deberá medirse con uno de los equipos más poderosos de la MLS. LAFC cuenta con un valor de plantilla estimado en 68,20 millones de euros por Transfermarkt y figuras de jerarquía mundial como el guardameta Hugo Lloris y el atacante Heung-min Son.

Datos clave

–Alajuelense arranca en octavos: El tricampeonato en la Copa Centroamericana le permitió evitar la primera ronda de la Concachampions 2026.

–Rival casi definido: LAFC goleó 6-1 a Real España en la ida y Concacaf lo proyecta clasificado en 22 de 24 escenarios posibles.

–Desafío mayor: De confirmarse ese cruce, la Liga enfrentaría a uno de los planteles más fuertes de la MLS desde su debut continental.