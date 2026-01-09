No se puede olvidar de Alajuelense: Anderson Canhoto manda el guiño desde Dubai que ningún manudo imaginaba

Anderson Canhoto dejó de pertenecer a la Liga Deportiva Alajuelense en el mes de julio de 2025. Ya pasó un semestre desde su salida en el que fue descartado por el Machillo Ramírez, después de haber sido protagonista con Guimaraes en el banco.

El brasileño perdió terreno y tuvo que buscar una salida. Esa fue la de Dubai, donde se encuentra justamente desde que inició la temporada 2025-2026. Allí es futbolista del Hatta Club, equipo que pertenece a la segunda categoría del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

En medio de su participación con el equipo de Medio Oriente, Anderson Canhoto aprovechó para enviar un guiño a la afición manuda sobre su pasado en Alajuelense.

El guiño de Anderson Canhoto que hace ruido en Costa Rica

El brasileño compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que hacía alusión al partido que tuvo la Liga contra el Real Estelí, en territorio nicaragüense, en la final de la Copa Centroamericana que se disputó en 2024. En aquel duelo, fue titular en el juego que terminó 1-1. Este posteo deja en evidencia que Canhoto extraña su pasado por el equipo manudo.

Hoy, Anderson Canhoto sería una gran opción para Alajuelense, teniendo en cuenta que en este mismo mercado la Liga ya perdió a Kenyel Michell y a Diego Campos, que no renovó su vínculo. Además, Machillo Ramírez solo tiene a Ronaldo Cisneros en el centro de ataque.

El brasileño conoce las tres posiciones por su experiencia. Se puede mostrar como extremo en ambas bandas y también lo ha hecho en alguna oportunidad como delantero de referencia.