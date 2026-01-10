Creichel Pérez confirma la decisión que lo aleja de Alajuelense y Machillo Ramírez no puede hacer nada: “Opciones en el extranjero”

El Clausura 2026 de la Liga Promérica de Costa Rica está por empezar pero el mercado de fichajes no detiene su marcha. Así, en medio de altas y bajas, la Liga Deportiva Alajuelense continúa con su armado pensando en ir en busca del título número 32.

En ese camino fue que varios protagonistas manudos hablaron este viernes durante el Media Day de Unafut y uno de ellos fue Creichel Pérez, gran talento rojinegro y pieza clave del Machillo Ramírez, quien mostró todo su entusiasmo por salir del equipo cuanto antes.

Creichel Pérez no oculta sus ganas de ser legionario cuanto antes

El mediocampista ofensivo de 21 años, quien durante el último torneo que terminó campeón protagonizó un caso de disciplina que le valió un castigo del entrenador, sabe que eso ya quedó atrás y que el tiempo terminó por poner las cosas en su lugar y ahora quiere cambiar su futuro.

“Si me pasó fue porque me tenía que pasar, porque Dios así lo quiso, porque me tenía que ayudar a aprender algo. Ya aprendí, le puede pasar a cualquiera. Ahora a enfocarse, sacar mi mejor versión, romper la racha de goles que hice, seguir por ese camino y salir al extranjero lo más pronto posible”, aseguró Creichel Pérez.

En declaraciones recogidas por el diario La Nación, el futbolista zurdo profundizó sus intenciones de emigrar: “Estoy apuntando lo más alto en este torneo para el mercado que se viene y esperando en Dios hacer un buen torneo para que se me abran las opciones en el extranjero”.

¿Qué debe mejorar Creichel Pérez si quiere ser vendido?

El propio jugador se encargó de marcar sus falencias. “A veces me bloqueo porque sé mi potencial, lo que puedo dar y ahora estoy fluyendo; me siento bien, me siento contento, estoy disfrutando del fútbol y espero sacar mi mejor versión”, aseguró.

“Cada jugador en sí tiene un bajón, les ha pasado a muchos jugadores y es normal. Después nos levantamos una y otra vez para poder volver a nuestra mejor versión”, aseguró.

“Quiero ir agarrado de la mano de Dios, lo que viví el torneo pasado fue algo inexplicable, con el tricampeonato en la Copa Centroamericana y ser campeones nacionales. Yo quiero seguir por esa línea, el equipo también y espero en Dios llegar a lo más alto, porque queremos otro título”, finalizó.