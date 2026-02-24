“Le van a pedir que se vaya”: en Alajuelense le pondrían fecha límite a la continuidad de Machillo Ramírez

La derrota 2-1 ante Saprissa en Tibás no fue un tropiezo más para Liga Deportiva Alajuelense. El clásico profundizó una racha negativa que ya alcanza cinco jornadas sin ganar en el Clausura 2026 y volvió a encender las alarmas alrededor del proyecto encabezado por Óscar Ramírez.

Aunque el técnico viene de conquistar el título en el Apertura 2025, el crédito empieza a agotarse en medio de un rendimiento que no convence y una tabla que aprieta. En el entorno rojinegro la palabra crisis comienza a repetirse con mayor frecuencia.

El equipo no logra sostener regularidad, ha perdido peso ofensivo y muestra fragilidad en momentos determinantes. El respaldo institucional a Óscar Ramírez todavía existe, pero ya no es incondicional. El margen se achica y el calendario no ofrece respiro, con compromisos exigentes tanto a nivel local como internacional.

Los directivos de Alajuelense le pondrían un límite a Machillo Ramírez

Según informó el periodista Josué Quesada, el verdadero punto de quiebre podría estar en la serie ante LAFC por la Concachampions. En caso de perder por una importante diferencia, “los directivos no lo echarían por respeto, pero sí le van a pedir que se vaya”.

El conjunto angelino viene de liquidar su cruce frente a Real España y representa un desafío de alta exigencia para la Liga. De acuerdo con esa versión, si Alajuelense cae por una diferencia amplia ante el cuadro estadounidense, el escenario podría cambiar drásticamente.

La frase es contundente y refleja que la continuidad de Machillo ya no depende únicamente de la paciencia acumulada por el título anterior, sino de resultados inmediatos en partidos de alto impacto.

Antes de ese cruce internacional, la Liga tendrá compromisos clave en el torneo local frente a Puntarenas, Cartaginés y San Carlos. Esos encuentros también serán determinantes para medir el pulso del equipo y el respaldo real hacia el entrenador. Cada partido se convierte en una evaluación constante, no solo del funcionamiento, sino del liderazgo y la capacidad de reacción del grupo.

Datos Claves

Óscar Ramírez suma cinco jornadas sin ganar en el torneo Clausura 2026 con Alajuelense.

suma cinco jornadas sin ganar en el torneo con Alajuelense. La directiva solicitaría la salida del técnico si pierden por goleada ante LAFC .

. El conjunto rojinegro enfrentará a Puntarenas, Cartaginés y San Carlos antes del duelo internacional.