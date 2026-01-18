“Negociaciones avanzadas”: Kevin Jiménez revela el fichaje de Selección que Amarini Villatoro llevará a Cartaginés

El periodista Kevin Jiménez dio a conocer que Cartaginés tiene encaminada la llegada de un futbolista con perfil de selección, un movimiento que responde directamente a la planificación del técnico Amarini Villatoro.

La posible incorporación apunta a reforzar al equipo brumoso en una zona clave del campo y se da en medio de ajustes internos del plantel, en una apuesta estratégica del club para fortalecer su proyecto deportivo en el Torneo Clausura 2026.

Kevin Jiménez reveló este fichaje de selección para Cartaginés

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Cartaginés se encuentra en negociaciones avanzadas para incorporar al defensor central guatemalteco Marcelo Hernández, de 21 años.

La operación se estaría trabajando como un préstamo con opción de compra procedente de Xelajú, y la intención del club brumoso es que el zaguero se sume al equipo mientras se concreta el proceso para que Diego González obtenga la nacionalidad costarricense, lo que abriría espacio en el plantel.

“Cartaginés está en negociaciones avanzadas por Marcelo Hernández, defensa central guatemalteco de 21 años. Esperan cerrar un préstamo con opción de compra procedente de Xelaju. La idea es que juegue cuando ya Diego González tenga la nacionalidad tica”, comentó el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Recordemos también que Diego González, de origen mexicano, llegó inicialmente al país para jugar con Herediano y posteriormente regresó para incorporarse al conjunto brumoso, donde su eventual nacionalización liberaría un cupo de extranjero en el plantel.

Marcelo Hernández, un jugador de selección con proyección

Con apenas 20 años, Marcelo Hernández, defendiendo los colores de Xelajú MC, ya cuenta con recorrido internacional y experiencia en procesos de selecciones menores, tras haber sido parte de la Selección de Guatemala Sub-21.

Aunque había sido tomado en cuenta inicialmente en la prelista para el amistoso frente a Canadá, el técnico Luis Fernando Tena optó finalmente por dejarlo fuera de la convocatoria definitiva.

Marcelo Hernández con la Selección de Guatemala en sus categorías menores

Aun así, el jugador mantiene proyección, siendo considerado un futbolista con condiciones para aspirar en el futuro a un espacio en la selección mayor de Selección de Guatemala.