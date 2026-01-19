Darwin Lom se aleja de Comunicaciones y en Guatemala ya recibieron la noticia: “Conversaciones avanzadas”

Darwin Lom empieza a tomar distancia de Comunicaciones en medio de un escenario que apunta a un posible cambio en su futuro inmediato.

En Guatemala ya se maneja la información de que existen conversaciones avanzadas por el delantero, lo que refuerza la idea de que su etapa en el club crema podría estar llegando a su fin.

¿Darwin Lom se va de Comunicaciones?

Según lo informado por ChapinSoccer, Darwin Lom podría convertirse en nuevo refuerzo de The Strongest en los próximos días.

El medio señala que el club boliviano mantiene conversaciones avanzadas con el delantero guatemalteco, avaladas por su presidente Daniel Terrazas, quien explicó que la dirigencia ve en Lom una opción ideal para fortalecer el ataque.

La operación estaría cerca de cerrarse, a la espera de una última reunión con su representante, y de no presentarse contratiempos, el jugador viajaría a La Paz para concretar su incorporación.

“Se tienen conversaciones avanzadas con el atacante guatemalteco Darwin Lom. Si no existe ninguna dificultad, estaría llegando a La Paz el miércoles“, comentó Daniel Terrazas, presidente del Club The Strongest sobre Darwin Lom. Según publicó el medio chapinsoceer.

Darwin Lom tiene contrato con Comunicaciones hasta el 30/06/2026. Registra hasta la fecha 25 partidos con los Cremas marcando 8 goles.