Arranca el Clausura 2026 en Guatemala: así se juega la primera fecha de la Liga Nacional

La Liga Nacional de Guatemala pone primera en el Torneo Clausura 2026 este martes 20 de enero, con un estreno atípico: la jornada 1 se jugará entre semana (martes, miércoles y jueves).

El contexto de arranque ofrece varios focos. Antigua GFC inicia la defensa del título al consagrarse bicampeón tras vencer a Municipal en la Gran Final del Apertura 2025 (global 2-1).

ver también Municipal consigue el refuerzo extranjero que impacta en el mercado de fichajes de Guatemala: “Llegaron a un acuerdo”

Y, en la otra cara, Comunicaciones afronta el Clausura con “la soga al cuello” por la tabla acumulada (el descenso se define por la suma de puntos de Apertura y Clausura). El club crema apuesta por un golpe de timón con Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa como nuevo DT.

¿Cómo se juega la fecha 1 del Clausura 2026? Partidos, días y horarios

La jornada inaugural tendrá seis partidos repartidos en tres días, con el Xelajú vs Aurora como juego de apertura en el estadio Mario Camposeco.

Xelajú vs Aurora | martes 20/1 | 20:00

Cobán Imperial vs Antigua | miércoles 21/1 | 14:00

Achuapa vs Comunicaciones | miércoles 21/1 | 16:00

Malacateco vs Marquense | miércoles 21/1 | 19:00

Municipal vs Mictlán | jueves 22/1 | 16:00

Guastatoya vs Mixco | jueves 22/1 | 18:00

Formato del Clausura 2026: clasificación, fase final y cuántos descienden

La Liga Nacional se disputa con 12 equipos en una fase regular de 22 jornadas (todos contra todos, ida y vuelta). Al terminar esa etapa, los primeros 8 avanzan a la fase final (cuartos, semifinales y final, a series ida y vuelta).

Publicidad

Publicidad

En materia de permanencia, para la temporada 2025/26 se confirmaron dos descensos directos a Primera División, definidos por la tabla acumulada (suma de puntos del Apertura 2025 y Clausura 2026).

ver también Darwin Lom se aleja de Comunicaciones y en Guatemala ya recibieron la noticia: “Conversaciones avanzadas”

Tabla de posiciones acumulada de la Liga Nacional de Guatemala 2025/26

Así está la tabla acumulada de la Liga Nacional de Guatemala. (Gentileza Guatefútbol.com)