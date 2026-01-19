Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

Arranca el Clausura 2026 en Guatemala: así se juega la primera fecha de la Liga Nacional

Este martes empieza el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala en el que Antigua defiende el título.

gustavo pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Antigua quiere defender el título en Guatemala.
Antigua quiere defender el título en Guatemala.

La Liga Nacional de Guatemala pone primera en el Torneo Clausura 2026 este martes 20 de enero, con un estreno atípico: la jornada 1 se jugará entre semana (martes, miércoles y jueves).

El contexto de arranque ofrece varios focos. Antigua GFC inicia la defensa del título al consagrarse bicampeón tras vencer a Municipal en la Gran Final del Apertura 2025 (global 2-1).

Municipal consigue el refuerzo extranjero que impacta en el mercado de fichajes de Guatemala: “Llegaron a un acuerdo”

ver también

Municipal consigue el refuerzo extranjero que impacta en el mercado de fichajes de Guatemala: “Llegaron a un acuerdo”

Y, en la otra cara, Comunicaciones afronta el Clausura con “la soga al cuello” por la tabla acumulada (el descenso se define por la suma de puntos de Apertura y Clausura). El club crema apuesta por un golpe de timón con Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa como nuevo DT.

¿Cómo se juega la fecha 1 del Clausura 2026? Partidos, días y horarios

La jornada inaugural tendrá seis partidos repartidos en tres días, con el Xelajú vs Aurora como juego de apertura en el estadio Mario Camposeco.

  • Xelajú vs Aurora | martes 20/1 | 20:00
  • Cobán Imperial vs Antigua | miércoles 21/1 | 14:00
  • Achuapa vs Comunicaciones | miércoles 21/1 | 16:00
  • Malacateco vs Marquense | miércoles 21/1 | 19:00
  • Municipal vs Mictlán | jueves 22/1 | 16:00
  • Guastatoya vs Mixco | jueves 22/1 | 18:00

Formato del Clausura 2026: clasificación, fase final y cuántos descienden

La Liga Nacional se disputa con 12 equipos en una fase regular de 22 jornadas (todos contra todos, ida y vuelta). Al terminar esa etapa, los primeros 8 avanzan a la fase final (cuartos, semifinales y final, a series ida y vuelta).

Publicidad

En materia de permanencia, para la temporada 2025/26 se confirmaron dos descensos directos a Primera División, definidos por la tabla acumulada (suma de puntos del Apertura 2025 y Clausura 2026).

Darwin Lom se aleja de Comunicaciones y en Guatemala ya recibieron la noticia: “Conversaciones avanzadas”

ver también

Darwin Lom se aleja de Comunicaciones y en Guatemala ya recibieron la noticia: “Conversaciones avanzadas”

Tabla de posiciones acumulada de la Liga Nacional de Guatemala 2025/26

Así está la tabla acumulada de la Liga Nacional de Guatemala. (Gentileza Guatefútbol.com)

Así está la tabla acumulada de la Liga Nacional de Guatemala. (Gentileza Guatefútbol.com)

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense y Saprissa siguen sin ganar: la tabla de posiciones del Clausura 2026
Costa Rica

Alajuelense y Saprissa siguen sin ganar: la tabla de posiciones del Clausura 2026

Pérez Zeledón vs. Alajuelense: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido?
Liga Deportiva Alajuelense

Pérez Zeledón vs. Alajuelense: ¿a qué hora juegan y cómo ver el partido?

Ni Comunicaciones ni la MLS: el fichaje de Erick Puerto da un giro inesperado
Concacaf

Ni Comunicaciones ni la MLS: el fichaje de Erick Puerto da un giro inesperado

Jafet se lo robó a Alajuelense y ahora Carevic repite la jugada: "Conversaciones avanzadas"
Costa Rica

Jafet se lo robó a Alajuelense y ahora Carevic repite la jugada: "Conversaciones avanzadas"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo