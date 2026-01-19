Jugó en Alajuelense, Jafet Soto se lo robó y ahora Andrés Carevic repite la jugada: “Conversaciones avanzadas”

A mediados del 2025, la llegada de Joshua Navarro al Club Sport Herediano sacudió al fútbol costarricense. Aunque Óscar Ramírez le había dejado en claro que lo tendría en cuenta si continuaba en Liga Deportiva Alajuelense, el extremo de 26 años optó por firmar con el Team de Jafet Soto tras la consagración florense en el Clausura 2025.

Seis meses después, los números son elocuentes. Navarro acumula 22 partidos con la camiseta rojiamarilla, sin goles y con una sola asistencia, y fue parte del Apertura 2025 que terminó en un fracaso histórico: Herediano quedó eliminado antes de la fase final por primera vez en más de una década.

Salida en proceso y Carevic lo aprovecha

Con el Clausura 2026 ya en marcha, el entrenador José Giacone habría decidido que le futbolista generaleño no formará parte de sus planes. El mercado de fichajes continúa abierto, por lo que la dirigencia herediana analiza alternativas para dar salida al ex manudo.

En ese escenario apareció Sporting FC, que acelera para quedarse con los servicios del extremo. “Sporting está interesado en Joshua Navarro, están en conversaciones avanzadas con Herediano para dejarse al extremo. Todo está en curso y avanzando”, informó este lunes el periodista Kevin Jiménez.

Sporting necesita una reacción

El equipo dirigido por Andrés Carevic realizó un mercado ambicioso, pero los resultados no acompañan: derrotas 0-2 y 0-3 en sus dos primeras presentaciones dejaron a Sporting en el último lugar de la tabla general, la misma que definirá un descenso al final del torneo.

Con ese panorama, si el traspaso se concreta, Joshua Navarro deberá reencontrarse con su mejor versión en la Argentina de Grecia para ayudar a sacar al equipo del pozo del que no logra salir.