FIFA lo hace oficial: Costa Rica recibe el 2026 con una mala noticia para su próximo DT

La Selección de Costa Rica inició el 2026 con una noticia poco alentadora desde el plano internacional. En la más reciente actualización del ranking FIFA, los ticos perdieron dos posiciones, cayendo del puesto 49 al 51, un retroceso que llega en un momento especialmente delicado para el fútbol nacional.

La caída se da mientras la Federación aún no define quién será el nuevo director técnico de la Tricolor, por lo que el panorama no es el ideal para quien tome las riendas del equipo en el corto plazo. Arrancar un nuevo proceso con un descenso en el ranking añade presión y refleja la falta de actividad competitiva reciente.

¿Por qué Costa Rica cayó en el ranking?

Según se explicó, la baja de Costa Rica no responde directamente a malos resultados propios, sino al movimiento del ranking a nivel global, impulsado principalmente por la disputa de la Copa Africana de Naciones. Mientras la mayoría de selecciones del mundo, incluida Costa Rica, no tuvieron competencia oficial en este periodo, los equipos africanos sí sumaron puntos importantes.

Como consecuencia, selecciones como República del Congo y Camerún lograron escalar posiciones y superaron a Costa Rica, empujando a la Tricolor fuera del top 50 del ranking mundial.

El retroceso sirve como recordatorio del contexto en el que se encuentra la Selección Nacional: sin entrenador definido, con poca actividad reciente y viendo cómo otras confederaciones aprovechan sus torneos para ganar terreno.

Para el próximo técnico de Costa Rica, el desafío será doble. No solo deberá reconstruir el funcionamiento del equipo y encarar los compromisos venideros, sino también recuperar terreno en el ranking FIFA, una tarea que será clave de cara a futuros sorteos y competencias internacionales.