Comunicaciones protagonizó una de las peores actuaciones de su historia en el Apertura 2025 que aún no tiene campeón. Los Cremas culminaron en el último puesto y tienen una gran presión con el descenso en el Clausura 2026 en el que se jugarán todo.

El campeonato inició con Roberto Hernández en el banco, pero fue destituido tras 12 partidos. El DT mexicano apenas pudo sumar tres victorias. Luego empató dos y perdió siete, cifras que le pusieron fin a su ciclo rápidamente.

El que tomó las riendas fue Iván Franco Sopegno, quien dirigió los 10 partidos siguientes hasta el final del torneo. Ganó dos, empató tres y perdió cinco. Tuvo números muy similares a los de Hernández. Por eso, su puesto está en observación de cara al próximo año.

Ante la duda sobre la continuidad de Sopegno, un nuevo entrenador aparece en el radar para dirigir a Comunicaciones. El DT tiene un historial vinculado con Municipal, donde supo ser campeón en dos oportunidades.

Sebastián Bini no descarta dirigir a Comunicaciones a pesar de su pasado con Municipal

El que no le cierra las puertas a los Cremas es Sebastián Bini, quien confesó que no descarta ser entrenador de Comunicaciones. En una entrevista con Boicot Podcast, le preguntaron si aceptaría ser el DT del Albo y no tuvo dudas a la hora de responder.

“No hay que descartar nunca nada. Trabajo es trabajo. Todo depende de los contextos, de como esté, si estoy trabajando o no“, declaró Bini. Actualmente, se encuentra libre tras renunciar a su puesto en Cobán Imperial días atrás.

