Costa Rica

“Confirmado”: Machillo Ramírez consigue el refuerzo que pidió y Alajuelense ya sabe cuándo debutará

El Machillo Ramírez sigue moviéndose en el mercado de fichajes y en esta oportunidad era una pieza que ya venía siguiendo.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Machillo Ramírez suma otro refuerzo para Alajuelense
© AlajuelenseMachillo Ramírez suma otro refuerzo para Alajuelense

Alajuelense sigue moviéndose en el mercado de fichajes para responder a las solicitudes de su cuerpo técnico encabezado por el Machillo Ramírez.

Luego de semanas de expectativa, el club rojinegro logró concretar el refuerzo que necesitaba para reforzar al club en una posición tan importante para todo lo que resta de este Clausura 2026.

En el radar del PSV: Machillo Ramírez se ilusiona con la nueva joya de Alajuelense que ya llamó la atención en Europa

En el radar del PSV: Machillo Ramírez se ilusiona con la nueva joya de Alajuelense que ya llamó la atención en Europa

El refuerzo que pidió Machillo Ramírez para Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense confirmó el fichaje del delantero centro José Alvarado, de 27 años, procedente de Sarchí, así lo dio también a conocer el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X con información del comunicador Anthony Porras.

Además, se detalló que el atacante estará disponible para el encuentro del miércoles ante Cartaginés para la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

Alajuelense confirma a Anthony Porras la llegada del delantero centro, José Alvarado (27 años) procedente de Sarchi tal lo adelantado. El jugador estará disponible el miércoles ante Cartaginés”, compartió el periodista Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X.

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X

¿Quién es y cómo juega José Alvarado?

José Alvarado, atacante de 28 años nacido en Grecia, es la apuesta para reforzar el ataque de Liga Deportiva Alajuelense. Con 1,77 metros de estatura, el futbolista llega procedente de AD Sarchí, equipo satélite de los manudos en la Liga de Ascenso.

Alvarado se caracteriza por ser un delantero centro dinámico y móvil, cuyo principal aporte está en la constante búsqueda de espacios y el desmarque inteligente.

Quién es y cómo juega José Alvarado, el fichaje sorpresa del Machillo Ramírez en Alajuelense?
José Alvarado – Alajuelense

Más que un atacante de choque o de jugar de espaldas al arco, su juego se basa en atacar los espacios libres, ofrecer opciones de pase y generar rupturas que desordenen a la defensa rival.

¿Cuándo vuelve a jugar Alajuelense en el Torneo Clausura 2026?

Este miércoles 21 de enero se realizará la tercera jornada del Torneo Clausura 2026 para Alajuelense visitando a Cartaginés. Los rojinegros vienen de igualar (1-1) en la segunda fecha ante Pérez Zeledón.

