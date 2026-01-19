Es tendencia:
FIFA le confirma a la Selección de Panamá el revés que no vio venir a meses del Mundial 2026

Tras el partido amistoso con Bolivia en el que dejó buenas sensaciones, Panamá recibió una noticia poco feliz desde la FIFA.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Panamá bajó peldaños en la última actualización del ránking FIFA.
Panamá bajó peldaños en la última actualización del ránking FIFA.

La Selección de Panamá tuvo un ilusionante comienzo de año. Este domingo, salió airoso de su primer amistoso de preparación rumbo a la Copa del Mundo al empatar 1-1 ante Bolivia gracias al gol de su joven promesa, Kadir Barría, que tuvo un debut soñado con el combinado mayor en el Estadio IV Centenario.

De esta forma, la Marea Roja extendió la racha de 17 años sin caídas ante los bolivianos y dejó conforme a su entrenador, Thomas Christiansen: “Estoy contento con el resultado, sobre todo por el esfuerzo del equipo. Sabíamos que nos enfrentábamos a una Selección bastante rodada, con muchos titulares, y la exigencia para nosotros fue competir. Tenemos jugadores de nuestra liga y algunos legionarios“, destacó.

Esto último se debió a que el partido no se jugó dentro de la fecha FIFA. Y por ende, los clubes del extranjero no estuvieron obligados a ceder a sus futbolistas. Sin embargo, la delegación canalera se fue con un buen sabor de boca de Tarija.

¿Cuál es el revés que FIFA le confirmó a Panamá?

Contrario a lo que se suele creer, estos fogueos celebrados fuera de las ventanas oficiales terminan impactando en el ranking FIFA. Y su más reciente actualización, publicada este lunes 19 de enero, así lo demuestra: el empate con Bolivia no le jugó precisamente a favor a Panamá, que cayó del puesto 30 al 33.

Afecta a Panamá: FIFA impulsaría un cambio jamás visto en la historia para el Mundial 2026

ver también

Afecta a Panamá: FIFA impulsaría un cambio jamás visto en la historia para el Mundial 2026

Resulta que los sudamericanos están más abajo en la lista, concretamente en el lugar 70. Y ello influyó para que a los istmeños se les restara menos de un punto (0.96) tras el juego, quedando en 1.539 unidades. Esto, sumado al ascenso de rivales directos como Egipto (del 35.° al 31.°) o Argelia (del 34.° al 28.°) por su participación en la Copa Africana, contribuyó a que perdieran terreno.

La próxima oportunidad para empezar a sumar llegará este jueves 22 de enero, cuando Panamá reciba a México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, desde las 8:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández. Al momento de publicación de este artículo, se han vendido 13.500 boletos y se espera un gran clima en el reducto, potenciado por la rivalidad que se tiene con el Tri.

