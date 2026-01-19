Lo aplaude Costa Rica: Francisco Calvo confirma el salto que toma por sorpresa a la afición tica

El legionario Francisco Calvo arrancó el año mostrándose con un enorme nivel y ya se encuentra plenamente consolidado en Al-Ettifaq, equipo de la primera división de Arabia Saudita.

La semana pasada, el zaguero de 33 años no solo fue clave en la victoria 4-3 ante Al-Najma por la Saudi Pro League, sino que además se despachó con un doblete y fue incluido en el equipo ideal de la jornada 14 del campeonato.

El salto de Francisco Calvo

Lejos de bajar el ritmo, Calvo volvió a destacarse el viernes en el triunfo por la mínima como visitante frente al poderoso Al-Ittihad. Su actuación volvió a ser determinante en defensa y terminó por confirmar que el costarricense atraviesa un presente superlativo, al punto de empezar a recibir reconocimientos que trascienden a su club.

La plataforma especializada Sofascore destacó la actuación de Calvo como la segunda mejor del fin de semana entre todos los futbolistas hispanoamericanos que militan en ligas del continente asiático.

El defensor tico alcanzó una valoración de 8,0, producto de un partido completísimo en todas las líneas. Registró 21 contribuciones defensivas, 1 entrada ganada, 6 intercepciones, 2 tiros bloqueados, 6 recuperaciones y 5 duelos ganados.

El único jugador que lo superó fue el colombiano Roger Martínez, autor de un hat-trick en la victoria 3-1 de Al-Taawoun, lo que le valió una calificación perfecta de 10,0. La publicación de Sofascore fue compartida por el propio Calvo en sus historias de Instagram, mostrando su orgullo por el reconocimiento.

¿Cómo le va al equipo de Francisco Calvo?

El Al-Ettifaq marcha actualmente en la séptima posición de la Saudi Pro League, con 25 puntos en 15 partidos, y muestra una clara mejoría desde la llegada del defensor internacional con Costa Rica.

El equipo de Francisco Calvo ahora se ilusiona con escalar posiciones y pelear en la parte alta de la clasificación actualmente liderada por el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, que suma 34 unidades.