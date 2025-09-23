Decisión drástica: Fedefútbol golpea a Jafet Soto con un movimiento que beneficia a Machillo Ramírez en Alajuelense

La Selección de Costa Rica vive un momento crucial en su camino hacia el Mundial de 2026. El próximo 9 de octubre, el equipo de Miguel “Piojo” Herrera visitará el siempre hostil Estadio Francisco Morazán para medirse a Honduras en un duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de la fase final de las eliminatorias de Concacaf.

Con dos empates en dos partidos, el margen de error para la Tricolor es mínimo, y solo un triunfo mantendría vivas las aspiraciones de clasificarse a la cita máxima de manera directa.

“Piden suspender”: Fedefútbol toma medidas drásticas

En este contexto apremiante, tanto Miguel Herrera como Ignacio Hierro, director de selecciones de la Fedefútbol, sostuvieron una reunión en la que se discutió la necesidad de evitar el desgaste de los convocados.

La conclusión de este cónclave quedó reflejada en una medida contundente: la Federación pedirá a la Unafut suspender la fecha 12 del Apertura 2025, programada entre el 4 y 7 de octubre. El periodista José Alberto Montenegro fue el encargado de dar la primicia en redes sociales: “¡Piden suspender! La Fedefútbol solicitó a la Unafut detener la jornada 12, previo al partido contra Honduras”.

Un reclamo que favorece a Macillo Ramírez

La medida, que busca proteger a los jugadores convocados por el estratega mexicano, impacta directamente en uno de los partidos más esperados del torneo: el Clásico Provincial entre Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

El choque entre el bicampeón nacional y los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez estaba pactado para el sábado 4 de octubre en el Estadio Carlos Alvarado. Sin embargo, la solicitud de la Fedefútbol pondría en pausa el duelo, evitando que los manudos afronten el clásico con un plantel diezmado.

Alajuelense suele tener varios convocados a La Sele (LDA).

La diferencia entre los dos equipos es difícil de pasar por alto. Mientras que Alajuelense suele aportar una buena cantidad de jugadores a la Sele (Santiago Van der Putten, Alejandro Bran, Alexis Gamboa, Anthony Hernández e incluso el posible regreso de Celso Borges), el equipo que ahora dirige Jafet Soto no contó con ningún convocado tico en la última fecha FIFA.

En aquella ventana, Machillo Ramírez tuvo que encarar sus compromisos de campeonato con numerosas bajas, ya que a los seleccionados se sumaron varios lesionados, mientras que el Team no sufrió mayores inconvenientes: sus únicos ausentes fueron jugadores extranjeros, sin que ningún costarricense del club fuera requerido por el Piojo.

Para los florenses, la suspensión del Clásico Provincial borra de un plumazo la ventaja de contar con plantel completo en un duelo clave por la clasificación, igualando las condiciones con una Liga que, de otra manera, habría llegado al encuentro con múltiples bajas.