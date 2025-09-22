“Van a ser considerados”: Machillo Ramírez anuncia los 3 refuerzos clave de Alajuelense para enfrentar a Motagua

La Liga Deportiva Alajuelense afrontará este martes 23 de septiembre un reto crucial en su camino internacional. Desde las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica), los manudos recibirán en el Estadio Alejandro Morera Soto al Motagua de Honduras en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

El ambiente en Alajuela no puede ser mejor, ya que horas antes de la última práctica previa al encuentro, Óscar “Machillo” Ramírez sorprendió con una noticia que los aficionados rojinegros venían esperando.

Machillo Ramírez recupera a tres figuras

El histórico entrenador rojinegro confirmó que el equipo ha recuperado a tres piezas fundamentales que estaban marginadas por problemas físicos. Joel Campbell, Aarón Salazar y Diego Campos recibieron el alta médica y ya se encuentran disponibles para ser parte del partido que puede marcar el rumbo de la eliminatoria frente al equipo catracho.

En conferencia de prensa, Machillo Ramírez explicó por qué la vuelta de estos jugadores es vital para el plantel. “Son muchachos importantes, yo creo que el tema de la edad y la experiencia en estos casos juega un papel importante y es gente a considerar en un momento, llámese titular o llámese suplente”, expresó el DT.

Campbell vuelve a estar disponible para Machillo Ramírez (Alajuelense).

Además, dejó en claro que todos ellos serán incluidos dentro de su plan de juego: “Son muchachos que tienen su bagaje y para este tipo de partidos, su aporte indistintamente de titulares o suplentes es muy importante y van a ser considerados”, aseguró el estratega, quien en las últimas semanas tuvo que rearmar el equipo debido a la larga lista de lesionados.

La enfermería de Alajuelense

Con estos regresos, el panorama se aclara para el Macho, aunque aún cuenta con dos bajas en su plantilla. Santiago Van der Putten y el español Alberto Toril, quienes debieron pasar por el quirófano, se mantienen fuera de competencia.

Según las estimaciones del departamento médico de los manudos, ambos jugadores podrían regresar a mediados de octubre, por lo que la Liga espera tenerlos de vuelta en una eventual semifinal del torneo que organiza Concacaf.