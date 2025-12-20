Jafet Soto le baja el pulgar: una de las grandes promesas de Herediano se va y refuerza a un rival directo

A inicios del 2025, Herediano apostó por Ariel González como una de sus cartas a futuro. El joven futbolista llegó al Team tras haberse formado en dos canteras de peso como Saprissa y Alajuelense, con la ilusión de encontrar continuidad y consolidarse en la primera división bajo el mando de Jafet Soto. Su arribo generó expectativa, especialmente por el recorrido previo que traía pese a su corta edad.

El inicio del año fue prometedor para González. En las primeras jornadas logró sumar minutos y mostrar condiciones que justificaban la confianza del cuerpo técnico. Sin embargo, con el paso del torneo su presencia en el once fue disminuyendo, hasta perder terreno de manera definitiva en la rotación del equipo florense. La competencia interna y las decisiones técnicas terminaron relegándolo a un segundo plano.

Ante ese escenario, a mediados del año Herediano optó por cederlo al Pitbulls FC de la Segunda División, con el objetivo de que no perdiera ritmo competitivo y pudiera sumar experiencia. Tras finalizar ese préstamo, el futbolista regresó al club rojiamarillo con la esperanza de ganarse una nueva oportunidad en la plantilla principal.

Ariel González volverá a salir cedido

No obstante, el panorama ya estaba definido. Jafet Soto tomó la decisión de no contar con González para el próximo semestre, una determinación que marca un punto de quiebre en la corta etapa del jugador con el Team. El técnico fue claro en su planificación y le bajó el pulgar al juvenil, priorizando otras opciones para el plantel.

Tweet placeholder

¿Dónde jugará Ariel González?

Así, Ariel González continuará su carrera lejos de Herediano. El mediocampista será cedido a Guadalupe FC, donde buscará relanzar su trayectoria y demostrar el talento que alguna vez lo puso en el radar de los grandes del fútbol costarricense.

Publicidad

Publicidad

ver también Saprissa lo quiso, Herediano lo dejó ir tras ser campeón y ahora tiene nuevo equipo en Costa Rica

Para el Team, en tanto, se trata de una señal más de que la reestructuración del plantel no tiene espacio para todos, incluso para quienes llegaron como apuestas a futuro.