Fedefútbol ya decidió: Miguel Herrera se queda en La Sele, pero volverían dos referentes camino al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica vive bajo presión luego de un arranque de eliminatoria que no convenció. Los empates ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) dejaron a la Tricolor con apenas dos puntos de seis posibles y la clasificación al Mundial 2026 ya se percibe como un desafío cuesta arriba.

Ante este panorama, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) decidió adelantar su sesión al 15 de septiembre, con el único objetivo de analizar la situación de La Sele y escuchar al técnico Miguel Herrera. En el encuentro, realizado en el Proyecto Gol, participaron dirigentes de peso como Osael Maroto, Jafet Soto, Joseph Joseph y Juan Carlos Rojas.

Luego de escuchar las explicaciones del estratega mexicano, la dirigencia tomó una decisión: Herrera continuará al frente de la Selección Nacional. No obstante, se le planteó la necesidad de dar un golpe de timón y apoyarse en jugadores de experiencia para recuperar el control en los partidos más difíciles de la eliminatoria.

¿Qué referentes deberá sumar Miguel Herrera a La Sele?

Hubo una conversación con Miguel Herrera que derivó en un pedido específico: considerar la convocatoria de futbolistas con recorrido internacional y experiencia en procesos eliminatorios. Los nombres que surgieron con más fuerza son los de Celso Borges y Joel Campbell, ambos actualmente en Alajuelense.

Celso Borges y Joel Campbell regresarían a la Selección de Costa Rica. (Foto: Getty Images)

El regreso de Borges dependerá de su disposición personal para volver a vestir la camiseta de la Sele, mientras que en el caso de Campbell habrá que esperar una evolución positiva de los problemas musculares que arrastra en su club.

La expectativa es que, si todo marcha bien, ambos puedan estar disponibles en la fecha FIFA de octubre, cuando Costa Rica se mida a Honduras en Tegucigalpa y a Nicaragua en San José. Dos duelos claves para ver si los ticos podrán estar en el Mundial 2026.