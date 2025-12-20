Es tendencia:
Saprissa lo quiso, Herediano lo dejó ir tras ser campeón y ahora tiene nuevo equipo en Costa Rica

Una de las grandes promesas de Costa Rica tendrá nuevo equipo en la Liga Promérica en 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Uno de los jugadores de la Liga Promérica prometía ser un gran representante de Costa Rica en el extranjero. Lo querían en la Major League Soccer y en Europa tras lucirse con la Selección Sub-20 de Costa Rica. Sin embargo, no triunfó como se esperaba.

Estamos hablando de Andrey Soto, figura que surgió de San Carlos y que estuvo en el radar también del Deportivo Saprissa. Por diferentes cuestiones y porque Jafet Soto le ganó la negociación al Monstruo, el extremo izquierdo terminó llegando al Team.

En el Club Sport Herediano, Soto consiguió los dos títulos que ganó a lo largo de su corta carrera profesional. Estuvo apenas seis meses en calidad de cedido, período en el que disputó 11 partidos. Fue campeón en el Apertura 2024 y también en la Supercopa de Costa Rica.

Soto debió regresar al conjunto sancarleño en 2025, ya que no hubo negociaciones para hacer una compra de su ficha. Este año, tan sólo pudo disputar 11 partidos, una cifra muy baja para un jugador que estuvo a punto de llegar a Saprissa.

Andrey Soto tiene nuevo equipo en Costa Rica

Por este motivo, Andrey Soto quedó libre en San Carlos y ahora tiene nuevo equipo en Costa Rica para 2026. El extremo izquierdo firmó con el Pérez Zeledón, donde ya fue presentado oficialmente este sábado.

Foto: Pérez Zeledón

Foto: Pérez Zeledón

Se trata del cuarto refuerzo del equipo guerrero en este mercado de fichajes. Pérez Zeledón es uno de los que más movimientos realizó para el nuevo campeonato. Contrataron al portero Miguel Ajú, al argentino Máximo Ezequiel Pereira y este mismo sábado presentaron a Kenneth Carvajal.

