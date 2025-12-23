Antigua, cerca del bicampeonato: Municipal recibe la noticia que no quería escuchar para la final de vuelta del Apertura 2025

Antigua GFC y Municipal se jugarán todo en el partido de vuelta por la serie final del Torneo Apertura 2025. Después del contundente triunfo en la ida, el conjunto verdiblanco lleva las de quedarse con el bicampeonato. Están envalentonados, realmente.

Los Coloniales le ganaron 2-0 al elenco de Mario Acevedo en el enfrentamiento inicial, por lo que tomaron un envión anímico importante para cerrar la fase. La superioridad que se observó este domingo en el Estadio Pensativo motivó a los aficionados.

Mientras ambos equipos se preparan para el cotejo definitorio, mismo que se va a disputar el sábado 27 de diciembre, llegó la confirmación que coloca a los de Mauricio Tapia como favoritos. La designación arbitral les despertó una sonrisa.

ver también Óscar Santis se acuerda de Comunicaciones y le pega a Municipal con un mensaje que calienta la revancha

Antigua GFC lo celebra: la estadística que los acerca al bicampeonato ante Municipal

Mario Escobar Toca será el árbitro principal designado por la FFG para la final de vuelta que jugarán Antigua GFC y Municipal. La noticia puso en vilo a la parcialidad Roja, y no por un mal rendimiento arbitral. Esto se debe a que el historial no llega a favorecerlos.

Bajo el mando de Escobar Toca, la mayoría de las series se han pintado de Verde y Blanco. Los antigüeños se quedaron con cuatro cruces de los diez partidos que dirigió, los Escarlatas con tres, y los tres restantes resultaron igualados en marcadores.

Mario Escobar Toca, árbitro designado para la vuelta entre Antigua GFC y Municipal (RRSS).

Publicidad

Publicidad

En lo que respecta a los juegos de playoffs con Escobar como árbitro, los Rojos se impusieron por la vía de los penales en los cuartos de final del Torneo Clausura 2023. Y, dentro de la cuenta, los Aguacateros ganaron la final del Torneo Apertura 2016 desde los 12 pasos.